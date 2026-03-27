Pierwszy prezydent w historii. "Nie ma lepszego sposobu na docenienie"

Donald Trump
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Donald Trump zostanie pierwszym urzędującym prezydentem w historii USA, którego podpis pojawi się na dolarach - przekazał amerykański resort finansów. Tradycyjnie zawierają one autografy wyłącznie ministra finansów i skarbnika.

O decyzji tej poinformowało w czwartkowym komunikacie ministerstwo finansów (skarbu) USA w obliczu zbliżającej się 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Podpis Trumpa na banknotach

- Nie ma lepszego sposobu na docenienie historycznych osiągnięć naszego wspaniałego kraju i prezydenta Donalda Trumpa, niż umieszczenie jego imienia na amerykańskich dolarach - skomentował tę decyzję minister finansów Scott Bessent, cytowany w komunikacie.

Pierwsze banknoty o nominale 100 dolarów z nowymi podpisami zostaną wydrukowane w czerwcu, a kolejne będą wprowadzane do obiegu w późniejszym terminie.

Choć autografy polityków na tej walucie nie są nowością, to sytuacja z podpisem lidera kraju jest precedensem. Tradycja ma początki w 1861 r., kiedy ówczesny prezydent Abraham Lincoln podpisał ustawę, pozwalającą ministrowi finansów na delegowanie uprawnień do sygnowania banknotów i obligacji.

Od 1914 r. na papierowych pieniądzach widnieją zazwyczaj autografy ministra finansów oraz skarbnika Stanów Zjednoczonych, ale nigdy nie ukazywały się tam podpisy samych prezydentów.

Trump na monetach

Decyzja o uwzględnieniu na banknotach autografu Trumpa spotkała się z krytyczną oceną ze strony opozycji.

"Teraz Amerykanie będą dokładnie wiedzieć, kogo winić za to, że muszą płacić więcej za żywność, paliwo, wynajem i opiekę zdrowotną" - napisał w czwartek na platformie X Gavin Newsom, wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator Kalifornii i prawdopodobny kandydat tej partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Decyzja o drukowaniu dolarów z podpisem Trumpa nie jest pierwszym tego typu elementem obchodów rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu federalna mennica przedstawiła projekt złotej monety jednodolarowej i złotej 24-karatowej monety pamiątkowej z wizerunkami prezydenta Trumpa.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Wiktor Knowski
