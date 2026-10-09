Ze świata Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem. Na rynek mają trafić miliony ton rosyjskiego oleju napędowego Oprac. Wiktor Knowski |

Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego" - napisał prezydent USA we wpisie na Truth Social.

Trump przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Umowa Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump już wcześniej zapowiedział, że w piątek przekaże "przełomowe wieści" w sprawie oleju napędowego. "Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormuz oraz tej świetnej wiadomości dotyczącej rosyjskich zasobów energetycznych, ceny oleju napędowego dla Amerykanów - a właściwie dla całego świata - będą gwałtownie i znacząco spadać!" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

"Obniżenie cen dla Amerykanów, a zwłaszcza dla naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest moim najwyższym priorytetem" - dodał.

"Dzisiaj, na polecenie prezydenta Trumpa, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydaje ze skutkiem natychmiastowym tymczasową licencję ogólną, zezwalającą na dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy" - napisał w mediach społecznościowych amerykański Departament Skarbu.

Today, at President Trump’s direction, the Office of Foreign Assets Control (OFAC) is immediately issuing a temporary general license to allow the supply of Russian diesel to the global market. — Treasury Department (@USTreasury) October 9, 2026 Rozwiń

Kryzys paliwowy w USA

Ceny paliwa, wykorzystywanego w rolnictwie, ogrzewaniu domów oraz transporcie drogowym, zbliżają się do rekordowych poziomów. To zła wiadomość dla republikanów przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami parlamentarnymi, które zdecydują o układzie sił w Kongresie.

>>> USA nakłada sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. "Historia oceni ten moment"

Wojny w Iranie i w Ukrainie wywołały bezprecedensowy kryzys podaży paliw na świecie, podnosząc średnią cenę diesla w USA do poziomu 6,28 dolara (ponad 24 zł) za galon w czwartek - wynika z danych organizacji motoryzacyjnej AAA.

Trump oświadczył również, że spodziewa się szybkiego spadku cen benzyny do poziomu około 1,85-1,95 dolara (ok. 7,25-7,65 zł) za galon. Oznaczałoby to znaczny spadek w porównaniu z piątkową średnią, która według Amerykańskiego Związku Motorowego wynosiła około 4,37 dolara (ok. 17 zł) za galon.