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Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem. Na rynek mają trafić miliony ton rosyjskiego oleju napędowego

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Władimir Putin, Donald Trump
Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP
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Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Miał to być wynik "niezwykle udanej" rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

"Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego" - napisał prezydent USA we wpisie na Truth Social.

Trump przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Umowa Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump już wcześniej zapowiedział, że w piątek przekaże "przełomowe wieści" w sprawie oleju napędowego. "Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormuz oraz tej świetnej wiadomości dotyczącej rosyjskich zasobów energetycznych, ceny oleju napędowego dla Amerykanów - a właściwie dla całego świata - będą gwałtownie i znacząco spadać!" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

"Obniżenie cen dla Amerykanów, a zwłaszcza dla naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest moim najwyższym priorytetem" - dodał.

Aktualnie czytasz: Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem. Na rynek mają trafić miliony ton rosyjskiego oleju napędowego

"Dzisiaj, na polecenie prezydenta Trumpa, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydaje ze skutkiem natychmiastowym tymczasową licencję ogólną, zezwalającą na dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy" - napisał w mediach społecznościowych amerykański Departament Skarbu.

Kryzys paliwowy w USA

Ceny paliwa, wykorzystywanego w rolnictwie, ogrzewaniu domów oraz transporcie drogowym, zbliżają się do rekordowych poziomów. To zła wiadomość dla republikanów przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami parlamentarnymi, które zdecydują o układzie sił w Kongresie.

>>> USA nakłada sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. "Historia oceni ten moment"

Wojny w Iranie i w Ukrainie wywołały bezprecedensowy kryzys podaży paliw na świecie, podnosząc średnią cenę diesla w USA do poziomu 6,28 dolara (ponad 24 zł) za galon w czwartek - wynika z danych organizacji motoryzacyjnej AAA.

Trump oświadczył również, że spodziewa się szybkiego spadku cen benzyny do poziomu około 1,85-1,95 dolara (ok. 7,25-7,65 zł) za galon. Oznaczałoby to znaczny spadek w porównaniu z piątkową średnią, która według Amerykańskiego Związku Motorowego wynosiła około 4,37 dolara (ok. 17 zł) za galon.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Olej napędowyDieselUSARosjaWładimir PutinDonald Trump
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