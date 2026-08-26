Ze świata Trump chce zmienić nazwę jeziora Ontario. Pojedynek na słowa między sąsiadami Oprac. Alicja Skiba |

Spór Kanada-USA. Wymiana ciosów handlowych i pyskówka Donaldem Trumpem a premierem Ontario Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: STEVE FECHT/EPA/PAP

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"Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii!" - napisał Trump w porannym komunikacie we wtorek na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Wymiana zdań między Donaldem Trumpem a premierem Ontario Źródło: TVN24

Zmiany nazw geograficznych przez Trumpa

To nawiązanie do eskalującego sporu handlowego z północnym sąsiadem Stanów Zjednoczonych po zerwanych negocjacjach. Dzień wcześniej Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady - tym razem auta i ciężarówki - do 50 proc. Kanada ma nie pozostała dłużna. We wtorek ogłoszono trzy stawki ceł odwetowych na amerykańskie towary - 15, 25 i 50 proc. , które wejdą w życie 8 września. Mają dotyczyć importu z USA o wartości 27,6 mld dolarów.

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Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork. Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Widok na Toronto i jezioro Ontario Źródło zdjęcia: Diego Grandi/Shutterstock

Riposta premiera Ontario

Do wypowiedzi Trumpa dochodzi na tle wymienianych przez niego obelg z premierem Ontario Dougiem Fordem, którego w poniedziałek nazwał "klaunem". Z kolei Ford nazwał w trakcie wtorkowej rozmowy z radiem Newstalk 1010 Trumpa "nieudacznikiem” i powiedział mu, by "pocałował go w d...".

Później w ciągu tego samego dnia został zapytany w trakcie konferencji prasowej o te słowa.

- Brzmi Pan na nieco bardziej stonowanego niż dziś rano w radiu, kiedy powiedział Pan, że Donald Trump może Pana 'pocałować w dupę'. Czy premier (Kanady, Mark Carney - red.) powiedział Panu, lub poprosił Pana, żeby trochę spuścić z tonu? - spytał dziennikarz. -

- Nie, nie zrobił tego. Nie będę tego komentować, ale nie był przeciwko. Mam z tyłu naprawdę sporo miejsca, więc ma gdzie mnie tam całować. No i tyle. Jestem dużym gościem. Co mogę powiedzieć? - odparł Ford.

Doug Ford: mam dużo miejsca, prezydent Trump ma mnie gdzie całować Źródło: TVN24, Reuters

Stanowisko kanadyjskiego ministra handlu

Z kolei we wtorek kanadyjski minister odpowiedzialny za handel z USA Dominic LeBlanc stwierdził - odnośnie słów Trumpa o Jeziorze Ontario - że Kanada nie będzie odpowiadać na wpisy w mediach społecznościowych publikowane przez administrację amerykańską. - Jako rząd federalny już kilka miesięcy temu postanowiliśmy nie reagować na codzienne wpisy w mediach społecznościowych ani prezydenta, ani członków jego gabinetu - powiedział w wywiadzie dla stacji CNBC.

Spór handlowy z Kanadą

Spór między sąsiadami to skutek tego, że obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego układu handlowego w ramach traktatu USMCA (obejmującego USA, Kanadę i Meksyk). Obie strony oskarżają się wzajemnie o to, że w ostatniej chwili zerwały negocjacje, dodając niespodziewane żądania. Według kanadyjskiego premiera Marka Carneya wymagania USA godziły w suwerenność Kanady, w tym ochronę języka francuskiego w Kanadzie.

Trump w osobnym wpisie zaprzeczył we wtorek tym doniesieniom, mówiąc, że "nigdy by nie ingerował w sprawy Kanadyjczyków mówiących po francusku".

"W rzeczy samej, nigdy nawet nie pomyślałem o takiej głupiej rzeczy" - oznajmił. Trump oskarżył Carneya, że wymyślił to "kłamstwo", by zdobyć poparcie mieszkańców francuskojęzycznej prowincji Quebec. Zapewnił przy tym, że on sam "kocha" frankofońskich Kanadyjczyków.

W sobotę premier Kanady Mark Carney poinformował, że 8 września wejdą w życie cła odwetowe na towary z USA. To odpowiedź na obowiązujące od soboty 50-procentowe cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa po załamaniu się dwustronnych negocjacji.