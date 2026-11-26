Donald Trump chce śledztwa po korekcie PKB. "Błąd na rekordową skalę"
Prezydent USA Donald Trump w czwartkowym wpisie na platformie Truth Social zakwestionował dane gospodarcze opublikowane przed wyborami połówkowymi.
"Dopiero co ujawniono, że PRAWDZIWE dane dotyczące gospodarki opublikowane przed wyborami, były FAŁSZYWE, a wczoraj agencja rządowa odpowiedzialna za publikowanie tych danych wydała ich korektę" - oskarżał Trump.
Biuro Analiz Ekonomicznych resortu handlu USA poinformowało w środę, że amerykańska gospodarka wzrosła w okresie od lipca do września w tempie 4,3 procent w ujęciu rocznym, w porównaniu z pierwotnym szacunkiem wynoszącym 3,4 procent.
Dane dotyczące produktu krajowego brutto są rutynowo aktualizowane w miarę napływu pełniejszych i dokładniejszych informacji. Podwyższenie szacunku wynikało przede wszystkim z uwzględnienia nowych danych dotyczących inwestycji oraz wydatków konsumpcyjnych.
Donald Trump: to był celowy błąd
"Dlaczego prawidłowych danych nie opublikowano przed wyborami? Domagam się natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. To nie jest drobny błąd, lecz poważny i celowy błąd" - oświadczył Trump, nie przedstawiając dowodów na poparcie swoich zarzutów.
W kolejnym wpisie złożył życzenia z okazji obchodzonego w czwartek w USA Święta Dziękczynienia "nawet tym, którzy tuż przed wyborami opublikowali fałszywe dane gospodarcze, a następnie skorygowali je wczoraj, z trzytygodniowym opóźnieniem".
"TO BŁĄD NA REKORDOWĄ SKALĘ, tak poważny, że powinien zostać natychmiast zbadany" - ocenił prezydent, którego partia w wyniku wyborów połówkowych straciła kontrolę nad obiema izbami Kongresu.
Polityczne oskarżenia prezydenta USA
Trump wykorzystał wpis również do ponowienia szerszych oskarżeń pod adresem swoich przeciwników politycznych. Złożył życzenia tym, "którzy tak ciężko pracowali, aby przesunąć nasz kraj w stronę radykalnej lewicy, tym, którzy dążą do przekształcenia naszego systemu sądownictwa w system oparty na szariacie, oraz tym, którzy chcą dokonać redystrybucji własności".
Stwierdził również, że Somalijczycy mieszkający w USA, którzy nie pracują, powinni zostać natychmiast wydaleni. W świątecznym wpisie wspomniał także o prowadzonych na jego polecenie pracach remontowych i budowlanych na terenie Białego Domu, w tym o budowie sali balowej.