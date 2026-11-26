Ze świata Donald Trump chce śledztwa po korekcie PKB. "Błąd na rekordową skalę" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Amerykanie szykują się na Święto Dziękczynienia. Uroczystość w cieniu drożyzny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mark Schiefelbein/Associated Press/East News

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Prezydent USA Donald Trump w czwartkowym wpisie na platformie Truth Social zakwestionował dane gospodarcze opublikowane przed wyborami połówkowymi.

"Dopiero co ujawniono, że PRAWDZIWE dane dotyczące gospodarki opublikowane przed wyborami, były FAŁSZYWE, a wczoraj agencja rządowa odpowiedzialna za publikowanie tych danych wydała ich korektę" - oskarżał Trump.

Wpis Donalda Trumpa o korekcie PKB w USA Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Biuro Analiz Ekonomicznych resortu handlu USA poinformowało w środę, że amerykańska gospodarka wzrosła w okresie od lipca do września w tempie 4,3 procent w ujęciu rocznym, w porównaniu z pierwotnym szacunkiem wynoszącym 3,4 procent.

Dane dotyczące produktu krajowego brutto są rutynowo aktualizowane w miarę napływu pełniejszych i dokładniejszych informacji. Podwyższenie szacunku wynikało przede wszystkim z uwzględnienia nowych danych dotyczących inwestycji oraz wydatków konsumpcyjnych.

Donald Trump: to był celowy błąd

"Dlaczego prawidłowych danych nie opublikowano przed wyborami? Domagam się natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. To nie jest drobny błąd, lecz poważny i celowy błąd" - oświadczył Trump, nie przedstawiając dowodów na poparcie swoich zarzutów.

W kolejnym wpisie złożył życzenia z okazji obchodzonego w czwartek w USA Święta Dziękczynienia "nawet tym, którzy tuż przed wyborami opublikowali fałszywe dane gospodarcze, a następnie skorygowali je wczoraj, z trzytygodniowym opóźnieniem".

"TO BŁĄD NA REKORDOWĄ SKALĘ, tak poważny, że powinien zostać natychmiast zbadany" - ocenił prezydent, którego partia w wyniku wyborów połówkowych straciła kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

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Polityczne oskarżenia prezydenta USA

Trump wykorzystał wpis również do ponowienia szerszych oskarżeń pod adresem swoich przeciwników politycznych. Złożył życzenia tym, "którzy tak ciężko pracowali, aby przesunąć nasz kraj w stronę radykalnej lewicy, tym, którzy dążą do przekształcenia naszego systemu sądownictwa w system oparty na szariacie, oraz tym, którzy chcą dokonać redystrybucji własności".

Stwierdził również, że Somalijczycy mieszkający w USA, którzy nie pracują, powinni zostać natychmiast wydaleni. W świątecznym wpisie wspomniał także o prowadzonych na jego polecenie pracach remontowych i budowlanych na terenie Białego Domu, w tym o budowie sali balowej.