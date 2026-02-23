Logo TVN24
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku

Donald Trump
Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Donald Trump nie może przeboleć upokorzenia związanego z decyzją w sprawie ceł. Prezydent USA krytykuje Sąd Najwyższy i przewiduje, że wkrótce unieważni jego dekret o ograniczeniu nabywania obywatelstwa USA, co "uszczęśliwi Chiny". Trump uważa też, że dzięki wyrokowi SN w sprawie ceł zyska większą władzę.

Trump tradycyjnie już w mediach społecznościowych wyraził swoją frustrację z powodu piątkowego orzeczenia Sądu Najwyższego unieważniającego większość nałożonych przez niego ceł.

Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej

Donald Trump o Sądzie Najwyższym

W porannym wpisie na swojej platformie prezydent USA nazwał Sąd Najwyższy "niekompetentnym" i zarzucił mu, że "wykonał świetną robotę dla niewłaściwych ludzi i powinien się za to wstydzić".

Ocenił jednocześnie, że spodziewa się niekorzystnych dla siebie wyroków w kolejnych sprawach, jak ta dotycząca rozporządzenia dotyczącego prawa ziemi, czyli nabywania obywatelstwa USA z urodzenia na terytorium kraju.

"Nim się obejrzysz, orzekną na korzyść Chin i innych, którzy zbijają fortunę na obywatelstwie z urodzenia" - napisał Trump, twierdząc, że 14. poprawka do konstytucji wprowadzająca ius soli miała dać obywatelstwo dzieciom uwolnionych niewolników, wobec czego nie powinna dotyczyć innych.

"Czy można zrobić coś lepszego? Ale ten Sąd Najwyższy znajdzie sposób, by dojść do błędnego wniosku, takiego, który ponownie uczyni Chiny i wiele innych narodów szczęśliwymi i bogatymi" - kpił Trump.

Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump tworzy "Korpus Technologiczny"

Tech

Prezydent USA o swoich uprawnieniach

W tym samym wpisie Trump stwierdził jednocześnie - jak robił to jeszcze w piątek - że Sąd przyznał mu szersze uprawnienia, niż miał wcześniej.

Prezydent USA napisał: "sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych (przez jakiś czas będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku!) przypadkowo i nieświadomie przyznał mi, jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, o wiele więcej uprawnień i siły, niż miałem przed ich absurdalnym, głupim i bardzo kontrowersyjnym wyrokiem na arenie międzynarodowej".

Argumentował, że wyrok dał mu prawo przyznawania licencji importowych (choć nie dał mu prawa pobierania opłat z tego tytułu), których "może używać do robienia absolutnie 'strasznych' rzeczy obcym krajom".

Trump ocenił też, że Sąd zatwierdził również wszystkie inne cła, "które mogą być użyte w o wiele potężniejszy i nieznośny sposób - z gwarancją, że jest to legalne - niż taryfy w pierwotnej formie".

Trump o decyzji SN
Trump o decyzji SN
Źródło: Truth Social

Decyzja SN w sprawie ceł

Wbrew słowom Trumpa wyrok Sądu Najwyższego delegalizujący cła nałożone przez niego na podstawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) nie dał mu dodatkowych uprawnień, choć pośrednio potwierdził narzędzia, które ustawa już wcześniej dawała prezydentowi. Jest wśród nich wydawanie licencji importowych, nakładanie embarga czy kwot.

Zdaniem CNN decyzja SN to "prawdopodobnie największa porażka drugiej administracji Trumpa".

Sąd nie potwierdził też innych ceł Trumpa, choć prawo do ich nakładania na podstawie innych przepisów niż IEEPA było wielokrotnie potwierdzane przez sądy. Nie dotyczy to jednak nowych, globalnych 15 proc. ceł na 150 dni zapowiedzianych przez Trumpa na podstawie sekcji 122 ustawy handlowej z 1974 r. Ten przepis nigdy wcześniej nie został użyty, a decyzja prezydenta prawdopodobnie zostanie zaskarżona do sądów, choć nie wiadomo, z jakim skutkiem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

