Były prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej ze stacją CNBC nazwał Facebooka "wrogiem ludu". Zareagowali na to inwestorzy na Wall Street. Akcje Meta, właściciela Facebooka, spadły w poniedziałek o ponad 4 procent - podał portal telewizji CNN.

Trump atakuje Facebooka

- To wszystko ma związek z komentarzami byłego prezydenta Trumpa - powiedział CNN Gil Luria, analityk w D.A. Davidson. Dodał też: - Facebook ma za sobą fale wciągania go w debatę polityczną, a to nigdy nie wróży im dobrze.