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Powrót hossy. Rekordowe wyniki domów aukcyjnych

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genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Torebka ze skóry tyranozaura
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: HJBC/Shutterstock
Największe domy aukcyjne świata osiągnęły w pierwszej połowie roku niemal 10 miliardów dolarów sprzedaży, notując jeden z najlepszych wyników w historii branży - podaje portal stacji CNBC. Za rekordowym popytem stoi między innymi napływ nowego majątku oraz zainteresowanie młodszych millenialsów prestiżowymi i bezpiecznymi aktywami.

Sotheby's zanotował najlepsze półrocze w swojej 282-letniej historii, osiągając 4,4 miliarda dolarów sprzedaży - o 58 procent więcej niż rok wcześniej. Christie's również pochwaliło się spektakularnym wzrostem: 4,5 miliarda dolarów sprzedaży i wzrost o 71 procent. Phillips, Heritage i inni gracze rynkowi także rozpoczęli rok z rekordowymi wynikami.

Według danych Artnet, w pierwszych sześciu miesiącach roku sprzedano aż osiem obiektów za ponad 50 milionów dolarów każdy. Dla porównania, w całych latach 2022 i 2023 nie odnotowano ani jednej takiej transakcji.

Dyrektorzy domów aukcyjnych i dealerzy podkreślają, że ten wybuchowy powrót hossy wynika przede wszystkim z gwałtownego przyrostu majątków, napędzanego przez boom wokół sztucznej inteligencji, pierwsze oferty publiczne spółek technologicznych oraz rekordowe notowania giełdowe.

Pewność rynku i rosnące bogactwo

- Te liczby świadczą o ogromnej pewności na rynku. Pojawiły się osoby gotowe wystawiać wyjątkowe przedmioty i tacy, którzy są w stanie zapłacić zawrotne sumy, by mieć coś jedynego w swoim rodzaju - skomentowała Bonnie Brennan, dyrektor generalna Christie's, podczas Christie's Art + Tech Summit.

Charles Stewart, CEO Sotheby's, dodał, że "tworzenie się nowego bogactwa to obecnie najważniejszy czynnik w branży". - Widać to wyraźnie, zwłaszcza rozmawiając w Nowym Jorku o IPO SpaceX czy innych nadchodzących ofertach technologicznych oraz gorączce AI - stwierdził, cytowany przez CNBC.

Choć najwyższe kwoty generuje niewielka grupa hiper-drogich, topowych obiektów, siła rynku jest widoczna niemal na każdym poziomie cenowym i w każdej kategorii. Sztuka, klasyczne samochody, zegarki, torebki, diamenty, whisky, a nawet kości dinozaurów - niemal wszystko bije kolejne rekordy.

Najdroższe dzieła sztuki i kolekcje

Najdroższym sprzedanym dziełem pierwszego półrocza został obraz Jacksona Pollocka z serii drip painting - "Number 7A, 1948", który w Christie's osiągnął cenę 181 milionów dolarów. To jedno z najważniejszych dzieł w dorobku Pollocka, a jego wartość dodatkowo podniosła historia własności - obraz należał niegdyś do magnata medialnego S. I. Newhouse'a. Rzeźba Constantina Brancusiego, także z kolekcji Newhouse'a, została sprzedana za 107,6 miliona dolarów.

Zegarki stają się coraz popularniejsze wśród przedstawicieli branży technologicznej. Phillips we współpracy z Bacs & Russo zanotował rekordową sprzedaż na poziomie 235 milionów dolarów w pierwszym półroczu, a aukcje przyciągały tłumy w Nowym Jorku, Genewie i Hongkongu. Chociaż Patek Philippe pozostaje marką pożądaną, młodzi kolekcjonerzy coraz częściej wybierają egzemplarze od niezależnych, niszowych producentów.

Najdroższym zegarkiem sprzedanym w pierwszej połowie roku był F.P. Journe Souscription Résonance za 13,9 miliona dolarów. Mark Zuckerberg, który w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miłośników tej marki, często pojawia się publicznie z zegarkami F.P. Journe wartymi miliony dolarów.

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Aukcje z dinozaurami

Do najgorętszych nowych kategorii należy także jedna z najstarszych - kości dinozaurów. Sotheby's sprzedał w tym miesiącu skamieniałość tyranozaura za rekordowe 50,1 miliona dolarów. T. rex o imieniu "Gus", wydobyty z Dakoty Południowej, liczy sobie 67 milionów lat.

Nowy właściciel Gusa pozostaje anonimowy. Sprzedaż nastąpiła niedługo po tym, jak stegozaur sprzedany przez Sotheby's w 2024 roku miliarderowi Kenowi Griffinowi za 44,6 miliona dolarów trafił na wystawę do Muzeum Historii Naturalnej.

Stewart podkreślił, że o tak unikatowe skamieniałości walczą zarówno instytucje, jak i kolekcjonerzy prywatni. O Gusa rywalizowało siedmiu licytantów przez dziesięć minut - nowo wzbogaceni klienci chcą posiadać kawałek prehistorii. 38-metrowy dinozaur będzie musiał znaleźć miejsce w muzeum albo… w ogromnym salonie.

Nowe pokolenie kolekcjonerów

Na rynku pojawiła się fala młodych kolekcjonerów, w dużej mierze związanych z branżą technologiczną, którzy redefiniują świat kolekcjonerski. W segmencie klasycznych samochodów, gdzie jeszcze niedawno rządziły sportowe modele z lat 50. i 60., dziś największym zainteresowaniem cieszą się supersamochody z lat 90. i 2000.

Brennan zwróciła uwagę, że 30 procent kupujących w pierwszym półroczu to nowi klienci Christie's, z czego 47 procent to osoby z pokolenia millenialsów lub młodsze, a aż 85 procent ofert składanych jest online. To, co pokazujemy ludziom i jak angażują się w Christie's, bardzo się zmienia - podkreślił.

- Od SpaceX po T.rexa - to nie tylko kwestia zarobionych pieniędzy. Patrzą na wyceny rynkowe i traktują to jak magazyn wartości - mówił Stewart.

Kolekcjonerskie stają się nawet skórzane kurtki Jensena Huanga. Czarna kurtka Toma Forda, którą CEO Nvidii miał na sobie podczas wydarzenia Foxconn na Tajwanie w 2023 roku, została sprzedana za 960 tysięcy dolarów - znacznie powyżej przedaukcyjnej wyceny wynoszącej 40-60 tysięcy dolarów. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na cele charytatywne.

Źródło: CNBC
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Tagi:
AukcjaMiliarderzy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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