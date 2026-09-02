Wpadka amerykańskiej administracji. Pomylili polskich ministrów

Andrzej Domański na G20: nasze przesłanie brzmi - nie ufajcie Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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"Sekretarz Lutnick spotkał się z ministrem finansów i gospodarki Polski Andrzejem Domańskim przy okazji spotkania ministrów ds. innowacji państw G20. Rozmowa dotyczyła silnych relacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz dalszej współpracy w obszarze sztucznej inteligencji." - przekazał w serwisie X Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Na opublikowanych fotografiach widać jednak spotkanie sekretarza Lutnicka z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, co nie zgadza się z opisem zamieszczonym przez Departament Handlu USA.

Krzysztof Gawskowski pomylony z Andrzejem Domańskim przez amerykański resort handlu Źródło zdjęcia: x.com

Domański, czy Gawkowski na spotkaniu z sekretarzem handlu USA

Wcześniej wicepremier Gawkowski przekazał, że to on odbył dobre spotkanie z sekretarzem handlu USA.

"Rozmawialiśmy o wspólnych projektach, zainteresowaniu amerykańskich firm inwestycjami w Polsce, cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji" - napisał Gawkowski.

Zaznaczył, że "dla USA Polska to dziś strategicznych partner i dobry przyjaciel. Sojusz, który tworzymy ma silne podstawy i jest przykładem wspólnej troski o bezpieczeństwo i rozwój".

Gawkowski na spotkaniu z Sekretarzem Handlu USA Źródło zdjęcia: x.com