Dom słynnej kucharki do kupienia. To tu stworzyła swoje największe dzieło

Dom w Waszyngtonie, w którym prekursorka programów kulinarnych Julia Child mieszkała wraz ze swoim mężem, czeka na nowego nabywcę. Słynna kucharka nazywała go "małym klejnotem" i to tu stworzyła swoje najbardziej zapamiętane dzieło - książkę kucharską "Mastering The Art of French Cooking".

Julia Child kochała jedzenie i tą miłością potrafiła zarażać innych, zarówno za pośrednictwem swoich książek jak i programu kulinarnego. Jeśli dziś gotowanie na ekranie jest naszą ulubioną rozrywką to z pewnością możemy to zawdzięczać pierwszej kobiecie, która ukończyła prestiżową szkołę kucharską Le Cordon Blue.

Dom Julii Child na sprzedaż

Nic dziwnego, że wystawiony na sprzedaż dom Julii Child to smaczek na rynku nieruchomości. XIX-wieczny żółty domek mieszczący się w Georgetown, który Child nazywała "małym klejnotem", to posiadłość mierząca ponad 300 metrów kwadratowych.

Julie i Julia

W 2002 pisarka Julie Powell rozpoczęła projekt, który polegał na zrealizowaniu przez nią w ciągu jednego roku wszystkich przepisów zawartych w książce "Mastering the Art of French Cooking". Swoje doświadczenia na bieżąco opisywała na blogu, a w 2005 roku wydała w formie książki zatytułowanej "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" (tytuł zmieniono w późniejszym wydaniu na "Julie and Julia: My Year of Cooking Dangerously").