Dodatkowe 100 miliardów euro na kontach Niemców. To efekt koronawirusa

Dodatkowe miliardy

Michael Stappel z DZ Bank na zlecenie "FAZ" przeprowadził analizę, z której wynika, że stopa oszczędności prywatnych gospodarstw domowych - udział dochodu do dyspozycji niewykorzystanego na cele konsumpcyjne - był wyższy niż zwykle w pierwszych trzech miesiącach roku i wyniósł 12,9 proc. Normalnie jest to ok. 11 proc. W drugim kwartale wzrósł do 20,5 proc. - to najwyższa wartość od dłuższego czasu.