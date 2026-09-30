Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Słabe ogniwo Europy". Dług publiczny największy od 1946 roku

|
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Spotkanie Magyara z Macronem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Spech/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zgodnie z danymi francuskiego urzędu statystycznego INSEE dług publiczny kraju osiągnął rekordową wysokość 119 procent PKB. Oznacza to, że jest obecnie największy od czasu zakończenia drugiej wojny światowej.

Dziennik "Le Figaro" zastanawia się, czy Francja, druga gospodarka strefy euro, stała się "słabym ogniwem Europy".

Francja z większym długiem niż w pandemii

Jak wyjaśnia dziennik "Le Monde", dług publiczny przekroczył wielkość z pierwszego kwartału 2021 roku, gdy wynosił 117,8 proc. PKB. Wtedy jednak właśnie zakończyła się pandemia Covid-19, podczas której władze, by uniknąć recesji, zdecydowały się wspierać firmy i pracowników przed skutkami ekonomicznymi pandemii. W 1946 roku, a więc tuż po II wojnie światowej, dług przekraczał 300 proc. PKB.

Teraz jednak - "nie ma we Francji ani pandemii, ani wojny, które mogłyby wytłumaczyć ten historyczny poziom długu publicznego" - podkreśla "Le Monde". Przypomina także, że do rosnącego długu dochodzi coraz większa wysokość odsetek, które Francja musi spłacać wierzycielom. Te dane "to bardzo zła wiadomość dla Francji" - podkreśla.

"Wszystkie oczy zwracają się na Francję, gdzie może się rozstrzygnąć w najbliższych miesiącach przyszłość Europy" - ocenia "Le Figaro", podkreślając, że do zadłużenia dochodzi również obecny kryzys energetyczny.

"W Brukseli na naradach w instytucjach albo nieformalnych spotkaniach deputowani, urzędnicy i dyplomaci obserwują jednocześnie: krzywą francuskich wskaźników, jak i sondaży przed wyborami prezydenckimi. Francuscy oficjele dostrzegają zaniepokojenie swoich partnerów, jeśli chodzi o skutki dla Europy" - dodaje dziennik.

Dług publiczny będzie rosnąć

Dane, na które prasa kładzie nacisk to również wysokość rentowności obligacji francuskich - ponad 4,8 proc. przy dziesięcioletnich obligacjach (po takiej stawce Francja pożycza na rynkach finansowych).

"Francja pożycza teraz po wyższej stawce niż Włochy, Hiszpania i Grecja", co jest "zdeklasowaniem finansowym", a na to nakłada się fakt, że jej wzrost gospodarczy będzie w tym roku najsłabszy w strefie euro - 0,4 proc. - podkreśla "Le Figaro".

Poparcie dla Macrona najniższe w historii
Dowiedz się więcej:

Poparcie dla Macrona najniższe w historii

TVN24

"Nerwowość na rynkach finansowych wzmaga się z powodu niestabilności politycznej (we Francji), ryzyka blokady w parlamencie w sprawie budżetu i możliwości, że Marine Le Pen wkroczy do Pałacu Elizejskiego (wygrywając wybory prezydenckie) w maju (2027 roku)" - zauważa "Le Figaro".

Zgodnie z ostatnimi prognozami rządowymi, dług publiczny będzie się zwiększał aż do 2027 roku, gdy wyniesie 121,7 proc. PKB.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
FrancjadługiPKB
Zobacz także:
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Zmiany progów podatkowych to "proteza". Ekspert proponuje inne rozwiązanie
Pieniądze
Kredyt umowa podpis dokument
Wielomilionowa kara dla banku. UOKiK wydał decyzję
Z kraju
znicz znicze grob groby shutterstock_2048519006
Czy za 1 listopada należy się w tym roku dzień wolny? Przepisy mówią jasno
Dla pracownika
mikrofon studio nagran AdobeStock_1848429608
Sztuczna inteligencja a ochrona głosu. Przełomowe orzeczenie w Japonii
Tech
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny nabiera rozpędu. Tak zmieniają się nawyki Polaków
Z kraju
Moonshot AI
Chińska AI udzielała instrukcji dotyczących zamachów. Niepokojące wyniki
Tech
Andrzej Domański
Polska na spotkaniu G20. "Sukces ponad trzech dekad transformacji"
Ze świata
TANKOWANIE paliwo stacja
Dwa kluczowe zagrożenia rosnących cen paliw. "Nie ma elektrycznych czołgów"
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw"
Pieniądze
Protesty w Madrycie
Rośnie liczba protestujących. "Nie mamy gdzie mieszkać"
Ze świata
komputer laptop shutterstock_2558746171
Odmowa dla Izraelczyka. Powodem "względy bezpieczeństwa"
Ze świata
cyberbezpieczenstwo shutterstock_2304343009
Mobilna jednostka do walki z cyberprzestępcami. Nowy projekt NASK
Z kraju
Donald Trump
"Oficjalnie zmieniliśmy nazwę". Trump zaskoczył branżę AI
Tech
Lotto
Kumulacja rośnie. 14 milionów złotych do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2570405733
To ma obniżyć ceny paliw. USA interweniują na rynku ropy
Ze świata
shutterstock_2555787319
Przełom po głośnej eksmisji. Władze przyjęły pakiet mieszkaniowy
Ze świata
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot
Pieniądze
Marcin Przydacz
Wpis Przydacza. Kosiniak-Kamysz: od dawna nie jest w poważnej lidze
Z kraju
Donald Trump
Biały Dom uruchamia chatbota. "To nie jest po prostu strona internetowa"
Tech
Anthropic
Anthropic przed debiutem giełdowym. Potężna skala
Tech
Kijów
Ukraina stanie przed ogromnym wyzwaniem. Alarmujące szacunki
Ze świata
1208_gawkowski
"Poniosą surowe konsekwencje". Wyciekły dane firm i rachunki bankowe
Tech
Tankowiec
Kanada tworzy energetyczne mocarstwo. Shell rozpoczyna gigantyczny projekt
Ze świata
maslo shutterstock_2477343319
Masło coraz droższe. Eksperci zapowiadają wzrost cen
Pieniądze
Sam Altman i Mark Zuckerberg podczas wizyty Xi Jinpinga w USA
Model OpenAI znów przedostał się do internetu. Trump zwołuje spotkanie
Tech
TSUE
TSUE odrzucił wniosek Polski
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Dane studentów zagrożone. Uczelnia apeluje po ataku
Tech
smartfon shutterstock_449254483
Awaria w mBanku usunięta. Klienci znów mogą korzystać z usług
Pieniądze
Pentagon siedziba
Cyberatak na Pentagon. Wyciekły dane ponad trzech milionów osób
Tech
Papież Leon XIV
Papież zabiera głos w sporze o AI. "Nie możemy siedzieć bezczynnie"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica