Darmowe bilety na podróż po Europie. Kolejna edycja programu dla młodych

To wyjątkowa gratka dla 18-latków. Zapowiedziano bowiem kolejną edycja konkursu organizowanego przez Komisję Europejską - DiscoverEU. Do zgarnięcia będzie 60 tysięcy biletów, dzięki którym młodzi Europejczycy będą mogli przez 30 dni bezpłatnie podróżować koleją po Starym Kontynencie.

Pociągiem przez Europę

Laureaci programu DiscoverEU mogą podróżować przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do konkursu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także będą mogli wziąć udział w programie.

"Będzie to również okazja do zawarcia znajomości z mieszkańcami całego kontynentu! DiscoverEU to też okazja do rozwijania umiejętności życiowych, które przydadzą się w przyszłości, takich jak niezależność, pewność siebie i otwartość na inne kultury" - czytamy.