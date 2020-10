Nawet 140 milionów złotych za różowy diament. "Występują niezwykle rzadko"

Już niedługo pod młotek trafi niezwykle rzadki, intensywnie fioletowo-różowy diament wydobyty w Rosji. Może osiągnąć cenę nawet 38 milionów dolarów, czyli ponad 140 milionów złotych.

Agencja Sotheby's poinformowała, że aukcja odbędzie się 11 listopada w Genewie.

Ważący ponad 14 karatów diament, którego nazwa "The Spirit of the Rose" pochodzi od baletu "Duch róży", wycięto z największego różowego kryształu, jaki kiedykolwiek znaleziono w Rosji.

Został on wydobyty przez rosyjską grupę Alrosa w 2017 r. w Jakucji.

The Spirit of the Rose Tyrone Siu/Reuters/Forum

- Różowe diamenty jakiejkolwiek wielkości występują w przyrodzie niezwykle rzadko. Tylko jeden procent wszystkich różowych diamentów ma więcej niż 10 karatów - powiedział Gary Schuler z Sotheby's.

"The Spirit of the Rose" będzie pokazywany w Hongkongu, Singapurze i Tajpej.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP