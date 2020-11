Sprzedano największy tego typu diament. "Występują w przyrodzie niezwykle rzadko"

Według domu aukcyjnego diament o masie 14,83 karata, którego nazwa "The Spirit of the Rose" pochodzi od baletu "Duch róży", jest najdroższym fioletowo-różowym diamentem, jaki kiedykolwiek został sprzedany na aukcji. Sotheby's szacował wcześniej, że może on osiągnąć cenę od 23 do 38 mln dolarów.