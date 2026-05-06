Ze świata

Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
USA wycofują część żołnierzy z Niemiec. Relacja z Berlina
Źródło: TVN24
Pierwszy rok urzędowania kanclerza Niemiec Friedricha Merza upłynął pod znakiem wyzwań, w tym kryzysu gospodarczego, sporów z opozycyjną partią SPD i napięć z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem - ocenił tygodnik "Der Spiegel". W kraju panuje "ponury nastrój", jak dodano w artykule.

"Der Spiegel" przypomina, że po zaprzysiężeniu na stanowisko kanclerza rok temu Merz zapowiadał "zmianę polityki pod wieloma względami". Tymczasem po roku jego rządów "ponury nastrój w kraju raczej się pogłębił".

"Oczywiście Merz nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za niezadowolenie wyborców. Mimo to jako centralna postać rządzącej koalicji najwyraźniej nie spełnia oczekiwań wielu osób" - zauważa tygodnik.

Pogłębienie napięć z USA i Francją

Na przypadającą w środę rocznicę objęcia urzędu przez Merza "Der Spiegel" przedstawił bilans jego rządów z podziałem na kilka kategorii.

W kategorii "polityka zagraniczna" portal gazety pisze, że lider CDU tak mocno zajmował się sprawami poza krajem, że "niektórzy zarzucają mu zbyt małe zainteresowanie" sytuacją w Niemczech. Skupiał się przy tym głównie na zakończeniu wojny Rosji przeciw Ukrainie i utrzymaniu dobrych relacji z Francją i USA.

"Der Spiegel" uznaje bilans kanclerza federalnego w polityce zagranicznej za mieszany. Zarzuca Merzowi, że na skutek jego publicznej krytyki wojny z Iranem ucierpiały relacje Niemiec z USA i "skończyły się pochlebstwa" amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Z kolei "relacje niemiecko-francuskie pozostają napięte - wspólny projekt myśliwca FCAS jest zagrożony, a w ważnych sprawach unijnych Merz i (prezydent Francji Emmanuel) Macron pozostają w sporze".

Monika Winiarska

Reformy bez rezultatów

W części artykułu poświęconej reformom "Der Spiegel" odnotowuje, że deklarowane ambitne plany Merza na tym polu nie są realizowane.

"Krótko po objęciu władzy rząd przekazał najważniejsze kwestie reform, dotyczących m.in. systemu socjalnego, ochrony zdrowia i emerytur, do komisji eksperckich. Rezultatów często nadal nie przedstawiono" - czytamy. Równocześnie ze względu na różnice między koalicjantami - chadeckim blokiem CDU/CSU i socjaldemokratyczną SPD - "nie należy oczekiwać dużej reformy systemu podatkowego".

"Der Spiegel" pozytywnie ocenia specjalny fundusz o wartości 500 mld euro, przeznaczony na m.in. rozbudowę infrastruktury. Zauważa też, że w polityce migracyjnej koalicja w "dużej mierze zrealizowała swoje plany, wprowadzając bardziej rygorystyczne przepisy".

Gospodarka boryka się z kryzysem

Jak podkreśla tygodnik, gdy Merz obejmował urząd, to "nadzieje były duże" w przypadku gospodarki.

"Była nadzieja, że wraz ze specjalnym funduszem w wysokości pół biliona euro gospodarka znów zacznie rozwijać się o własnych siłach. Brakowało już tylko reform, przede wszystkim ograniczenia uciążliwej biurokracji i obniżenia wysokich cen energii" - pisze gazeta.

Niestety w kolejnych miesiącach "koalicja pogubiła się w swoich działaniach", a z powodu wojny z Iranem zrewidowane zostały prognozy wzrostu gospodarczego na 2026 rok. Przy tym "wszystkie problemy strukturalne, które kosztują miejsca pracy i osłabiają gospodarkę, wiosną zaczęły ujawniać się silniej niż kiedykolwiek wcześniej" i "powrócił kryzys energetyczny, a wraz z nim wyższa inflacja".

Opisując relacje wewnątrz koalicji rządowej, "Der Spiegel" stwierdza, że kanclerzowi „brakuje wyczucia, by wyważać interesy wszystkich partnerów”, a po roku atmosfera między CDU/CSU a SPD "jest napięta".

Pesymistyczny sondaż

Gazeta zarzuca też szefowi rządu, że jego spotkania z obywatelami "bywają momentami niezręczne, a jego sposób wypowiadania się często sprawiał wrażenie bardziej pouczającego niż empatycznego".

W środę mija rok od zaprzysiężenia Merza i jego koalicyjnego rządu. Zgodnie z przeprowadzonym w maju sondażem YouGov 55 proc. Niemców uważa, że koalicja CDU/CSU i SPD rozpadnie się przed planowanymi na 2029 rok wyborami parlamentarnymi. Zaledwie 25 proc. uważa, że wytrzyma do końca kadencji.

pc

TVN24
pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

NiemcyFriedrich Merz
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
