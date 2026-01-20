Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA

kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Metale ziem rzadkich występują w minerałach takich jak bastnazyt czy ksenotym
Źródło: Reuters Archive
Demokratyczna Republika Konga oferuje amerykańskim inwestorom możliwość zaangażowania się w projekty dotyczące kluczowych minerałów, w tym manganu, miedzi, kobaltu, złota i litu. USA chcą przełamać chińską dominację na rynku surowców - podał Reuters.

Władze DRK przesłały w ubiegłym tygodniu władzom USA listę aktywów państwowych, w które mogliby zaangażować się amerykańscy inwestorzy - ustaliła agencja Reutera w oparciu o informacje z dwóch źródeł.

Umowy pokojowe i gospodarcze między dwoma państwami zaczynają mieć wpływ na łańcuch dostaw minerałów takich, jak mangan, miedź, kobalt, złoto i lit. To pokłosie grudniowego porozumienia między Kongiem a Rwandą, w które Donald Trump był zaangażowany.

Projekty kongijskie otwarte dla USA

Niedawno Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju (DFC) podpisała umowę o partnerstwie w zakresie marketingu minerałów z kongijską państwową spółką górniczą Gecamines i wsparła modernizację korytarza transportowego Lobito (łączącego port w Angoli z miedziowym pasem w Zambii i DRK - red.) o wartości 553 mln dolarów.

Jak przekazał Reuters, nie jest znana wartość aktywów znajdujących się na liście, którą otrzymał Waszyngton. Dokument miał przejść kilka wewnętrznych weryfikacji i jest najbardziej bezpośrednią ofertą, jaką kongijski rząd złożył amerykańskim władzom.

Ani władze kongijskie, ani amerykańskie nie udzieliły Reutersowi komentarza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
"Niespodzianka". Groźby Trumpa, reakcje z Europy
TVN24
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
METEO
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
Tech

Walka z monopolem Pekinu

Stany Zjednoczone intensywnie dążą do zabezpieczenia globalnych dostaw kluczowych minerałów, by ograniczyć zależność od Pekinu.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Chiny są największym konsumentem surowców na świecie i dominują w rafinacji miedzi, litu, kobaltu i metali ziem rzadkich. Przetwarzają między 47 proc. a 87 proc. strategicznych minerałów.

Chińskie firmy działające na kontynencie afrykańskim to między innymi największy eksporter kobaltu na świecie CMOC oraz dostawcy miedzi Zijin i Houayou.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Demokratyczna Republika KongaUSASurowce
Zobacz także:
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
Notowania
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
Ze świata
Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Z kraju
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
Tech
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
Tech
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
Najnowsze
Kim Dzong Un defilada
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una
Ze świata
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
Z kraju
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
Moto
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
Turystyka
Ursula von der Leyen
Von der Leyen o groźbach Trumpa: dodatkowe cła są błędem
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi
Tech
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
Dla pracownika
Donald Trump
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
Ze świata
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
Tech
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
Ze świata
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
Ze świata
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
Z kraju
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
Ze świata
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
Ze świata
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
Moto
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
Tech
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
Z kraju
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
Ze świata
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica