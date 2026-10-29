Ze świata Emerytury zamiast wsparcia dla rodzin. "Srebrna gospodarka" w Chinach Oprac. Alicja Skiba |

Wizyta Kim Dzong Una w Chinach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tang Yan Song/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według rządowych statystyk w ubiegłym roku odsetek osób starszych będących na utrzymaniu państwa względem ludności w wieku produkcyjnym wzrósł do 23 proc. Tymczasem odsetek dzieci był na poziomie 22 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trzy miliony urzędników, odwiedzą każdy dom. Rozpoczęło się liczenie ludności TVN24

Demografia w Chinach w 2026 roku

Dane chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego pokazują, że kraj zamieszkują obecnie ponad 223 mln osób w wieku powyżej 65 lat, co stanowi prawie 16 proc. populacji.

Kontrolowany przez rząd w Pekinie dziennik "Global Times" przekazał, że "wejście w kraju w fazę umiarkowanego starzenia się społeczeństwa" wynika z połączenia różnych czynników, w tym "liczebności poprzednich roczników urodzeniowych" oraz dłuższej średniej długości życia.

Zmiana może wiązać się z obciążeniem dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i długoterminowej, a jednocześnie stworzyć możliwości w tak zwanej "srebrnej gospodarce", która jest skierowana do starszych konsumentów, jak podała gazeta.

"Odzwierciedla to raczej historyczny trend w rozwoju demograficznym niż zjawisko krótkoterminowe" - przekazał "Global Times".

Chińskie wydatki na seniorów

- Zmiana demograficzna ma charakter symboliczny i może sugerować, że większa część wydatków zostanie przeniesiona z rodzin i szkół na emerytury i opiekę zdrowotną - zwrócił uwagę profesor Stuart Gietel-Basten z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hongkongu.

Pomoc finansowa dla emerytów stanowi coraz większą część wydatków chińskiego rządu. Według oficjalnych danych do końca 2025 r. ponad 53 miliony osób starszych otrzymywało zasiłki i dotacje dla seniorów.

- To również stanowi wyzwanie dla ambicji kraju, ponieważ może ograniczyć jego wzrost gospodarczy, a także siłę nabywczą ludności - stwierdził Mu Zheng, wykładowca socjologii na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

Kurcząca się siła robocza w Chinach może wpłynąć zarówno na drugą co do wielkości gospodarkę świata oraz na globalny wzrost gospodarczy.

Do końca 2025 r. ponad 53 mln osób starszych w Chinach otrzymywało zasiłki i dotacje Źródło zdjęcia: Yingna Cai/Shutterstock

Konsekwencje "polityki jednego dziecka"

Starzejące się społeczeństwo Chin wynika m.in. z szybkiej urbanizacji oraz skutków polityki jednego dziecka, która obowiązywała od 1980 r. do końca 2015 r.

- Odegrała ona kluczową rolę w zmniejszeniu liczby ludności i oznacza, że jest mniej młodych ludzi, którzy mogliby utrzymać rosnącą liczbę starszych krewnych - powiedział Mu.

Pekin stara się zachęcać młodsze pokolenia do zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Działania nie przynoszą jednak skutku, a wskaźniki urodzeń są na rekordowo niskim poziomie, jak zauważyła BBC.

Zdaniem Mu na wskaźniki dzietności wpływają m.in. rosnące koszty życia.