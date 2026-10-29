Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Emerytury zamiast wsparcia dla rodzin. "Srebrna gospodarka" w Chinach

|
shutterstock_2551905849
Wizyta Kim Dzong Una w Chinach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Tang Yan Song/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Chińskie rodziny utrzymują obecnie więcej osób starszych niż dzieci - wynika z oficjalnych danych. Kraj zmaga się z kryzysem demograficznym, co może przełożyć się na gospodarkę zarówno krajową, jak i światową. Starzejące się społeczeństwo Chin jest pokłosiem kontrowersyjnej polityki sprzed lat.

Według rządowych statystyk w ubiegłym roku odsetek osób starszych będących na utrzymaniu państwa względem ludności w wieku produkcyjnym wzrósł do 23 proc. Tymczasem odsetek dzieci był na poziomie 22 proc.

Demografia w Chinach w 2026 roku

Dane chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego pokazują, że kraj zamieszkują obecnie ponad 223 mln osób w wieku powyżej 65 lat, co stanowi prawie 16 proc. populacji.

Kontrolowany przez rząd w Pekinie dziennik "Global Times" przekazał, że "wejście w kraju w fazę umiarkowanego starzenia się społeczeństwa" wynika z połączenia różnych czynników, w tym "liczebności poprzednich roczników urodzeniowych" oraz dłuższej średniej długości życia.

Zmiana może wiązać się z obciążeniem dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i długoterminowej, a jednocześnie stworzyć możliwości w tak zwanej "srebrnej gospodarce", która jest skierowana do starszych konsumentów, jak podała gazeta.

"Odzwierciedla to raczej historyczny trend w rozwoju demograficznym niż zjawisko krótkoterminowe" - przekazał "Global Times".

Chińskie wydatki na seniorów

- Zmiana demograficzna ma charakter symboliczny i może sugerować, że większa część wydatków zostanie przeniesiona z rodzin i szkół na emerytury i opiekę zdrowotną - zwrócił uwagę profesor Stuart Gietel-Basten z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hongkongu.

Pomoc finansowa dla emerytów stanowi coraz większą część wydatków chińskiego rządu. Według oficjalnych danych do końca 2025 r. ponad 53 miliony osób starszych otrzymywało zasiłki i dotacje dla seniorów.

- To również stanowi wyzwanie dla ambicji kraju, ponieważ może ograniczyć jego wzrost gospodarczy, a także siłę nabywczą ludności - stwierdził Mu Zheng, wykładowca socjologii na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

Kurcząca się siła robocza w Chinach może wpłynąć zarówno na drugą co do wielkości gospodarkę świata oraz na globalny wzrost gospodarczy.

Do końca 2025 r. ponad 53 mln osób starszych w Chinach otrzymywało zasiłki i dotacje
Do końca 2025 r. ponad 53 mln osób starszych w Chinach otrzymywało zasiłki i dotacje
Źródło zdjęcia: Yingna Cai/Shutterstock

Konsekwencje "polityki jednego dziecka"

Starzejące się społeczeństwo Chin wynika m.in. z szybkiej urbanizacji oraz skutków polityki jednego dziecka, która obowiązywała od 1980 r. do końca 2015 r.

- Odegrała ona kluczową rolę w zmniejszeniu liczby ludności i oznacza, że jest mniej młodych ludzi, którzy mogliby utrzymać rosnącą liczbę starszych krewnych - powiedział Mu.

Pekin stara się zachęcać młodsze pokolenia do zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Działania nie przynoszą jednak skutku, a wskaźniki urodzeń są na rekordowo niskim poziomie, jak zauważyła BBC.

Zdaniem Mu na wskaźniki dzietności wpływają m.in. rosnące koszty życia.

Źródło: BBC
Udostępnij:
Tagi:
ChinyDemografiaKryzys demograficzny
Zobacz także:
AI Chip, procesor
OpenAI sięga po technologię Google'a. Rywale łączą siły
Tech
Zbliżenie na kolorowe słodycze – żelki o różnych smakach owocowych na czarnym talerzu
Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
Handel
microsoft siedziba shutterstock_2745747929
Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek
Tech
Opony, wymiana opon, opony zimowe
Czy od 1 listopada trzeba mieć opony zimowe?
Moto
Daniel Obajtek
Media: Orlen składa zawiadomienie do prokuratury na Obajtka
Z kraju
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ze świata
Bogusław Grabowski
Były członek Rady Polityki Pieniężnej o Glapińskim: to jest po prostu nieetyczne i on to robi
KROPKA NAD I
Władimir Putin
Putin: Elon Musk to genialny człowiek, prawdziwy geniusz
Ze świata
robot praca ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2625360231
Można składać skargi na systemy AI. Możliwe kary i kontrole
Tech
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Bank Światowy alarmuje. Ceny surowców mają jeszcze wzrosnąć
Pieniądze
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Najwyższe ceny od czterech lat. Co czeka Europę zimą
Ze świata
Mercedes samochody
Mercedes tnie koszty i stawia na USA. Co z Chinami
Moto
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
Pieniądze
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Komisja wyborcza w USA zaatakowana przez "wrogi podmiot"
Ze świata
przybory kuchenne shutterstock_2708275205
Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"
Z kraju
social media
Meta i Snap przed sądem. Proces może wpłynąć na tysiące pozwów
Tech
Donald Trump
Drożej niż w czasach Bidena. "Powinien był nic nie robić"
Ze świata
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Tysiące wierzycieli Zondacrypto. Syndyk zabrał głos
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański o wsparciu spółek zbrojeniowych
Z kraju
shutterstock_2736292671
TikTok, Instagram i Facebook z ograniczeniami dla dzieci. Jest projekt ustawy
Tech
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?
Z kraju
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Nowe stawki cen paliw
Pieniądze
zakupy market shutterstock_1649986708
Zakupy we Wszystkich Świętych. W tych miejscach będzie można je zrobić
Z kraju
shutterstock_1069167680
"Ludzie nie uciekają już tak masowo". Upadłe miasto powstaje
Ze świata
Donald Trump
Kiedy koniec wojny z Iranem? Trump odpowiada
Ze świata
makler inwestor gielda shutterstock_70432912
Rzadkie zjawisko na giełdzie. Wall Street wysyła ważny sygnał
Tech
Komputer (zdj. ilustracyjne)
CERT Polska alarmuje. Oszuści podszywają się pod PKO BP
Tech
Jak co roku w pobliżu poznańskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu
Tegoroczne Zaduszki wypadają w poniedziałek. Co z pracą i szkołą 2 listopada
Dla pracownika
Ras Tanura Arabia Saudyjska rafineria shutterstock_2845935725
Atak na największą saudyjską rafinerię. Ceny szybują
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica