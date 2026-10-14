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Deficyt w wysokości miliarda euro dziennie. UE zmienia podejście do Chin

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Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Michałek: Chiny i Rosja działają "plecy w plecy". Są przekonane, że potęga USA upada
Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Porozumienie, które ma doprowadzić do zmniejszenia o połowę importu chińskich samochodów hybrydowych do Europy, powinno zostać uzupełnione działaniami na rzecz przywrócenia równowagi handlowej w innych sektorach i poprawy dostępu unijnych przedsiębiorstw do rynku Chin - powiedział w środę unijny komisarz ds. gospodarczych Valdis Dombrovskis, cytowany przez Reutersa.

Jak podkreślił Dombrovskis, porozumienie w sprawie samochodów hybrydowych, zawarte w ubiegłym tygodniu w Chinach przez unijnego komisarza ds. handlu Marosa Sefcovica, było efektem bardziej zdecydowanego podejścia Brukseli.

Unia Europejska zaostrzyła stanowisko po tym, jak jej deficyt handlowy z Chinami osiągnął w ubiegłym roku - według Dombrovskisa - niemożliwy do utrzymania poziom 1 mld euro dziennie.

- Ta nierównowaga nie ogranicza się do sektora motoryzacyjnego. Dotyczy wielu branż, dlatego musimy kontynuować rozmowy o przywróceniu równowagi również w innych obszarach - powiedział komisarz w rozmowie z Reutersem podczas spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bangkoku.

Dombrovskis nie wskazał konkretnych sektorów, które mogłyby zostać objęte kolejnymi działaniami. Unijni urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem rozmów wymieniali jednak przemysł chemiczny, meblarski, maszynowy i stalowy, a także produkcję komponentów do turbin wiatrowych.

Bruksela chce zaostrzyć kurs wobec Pekinu

- Musimy osiągnąć konkretne rezultaty. Jeśli tak się nie stanie, będziemy zmuszeni podjąć inne działania. Problem tej nierównowagi musi zostać rozwiązany - zaznaczył Dombrovskis.

Dodał, że UE chce również wywalczyć dla swoich przedsiębiorstw lepszy dostęp do chińskiego rynku.

Według komisarza wśród unijnych decydentów panuje przekonanie, że Wspólnota musi przejść od prowadzonych od lat rozmów z Pekinem do konkretnych działań.

- W tym dialogu najważniejsze jest to, by przynosił rezultaty. Nie możemy prowadzić rozmów w nieskończoność. Musimy również podjąć działania po naszej stronie - powiedział.

Przywódcy UE omówią relacje handlowe z Chinami

Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się w czwartek w Brukseli. Wśród głównych tematów rozmów znajdą się zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki oraz stosunki handlowe z Chinami.

Prawdopodobnie omówią również francusko-niemiecki apel do Komisji Europejskiej o opracowanie nowego, szybszego instrumentu ochrony interesów handlowych UE. Mógłby on być wzorowany na amerykańskich rozwiązaniach przewidzianych w sekcji 301 ustawy o handlu.

Przepisy te upoważniają przedstawiciela Stanów Zjednoczonych ds. handlu do prowadzenia dochodzeń i podejmowania działań wobec państw stosujących nieuczciwe, nieuzasadnione lub dyskryminacyjne praktyki handlowe.

Tymczasem chiński wicepremier He Lifeng oświadczył podczas spotkania w Pekinie z francuskim dyplomatą Emmanuelem Bonne'em, że Chiny są gotowe współpracować z UE, aby zapewnić wzajemnym relacjom gospodarczym i handlowym większą stabilność oraz nadać im pozytywny impuls - poinformowała w środę państwowa agencja Xinhua.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ChinyUnia Europejska
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