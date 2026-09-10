Europejski Bank Centralny zdecydował o stopach procentowych. "Niepewne perspektywy"
Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Stopa refinansowa została podniesiona do 2,65 proc. W lipcu utrzymano ją na poziomie 2,4 proc. Z kolei stopę depozytową podniesiono do 2,5 proc. z 2,25 proc.
Uzasadnienie decyzji EBC
EBC przekazał w oświadczeniu, że "konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas".
Jak zauważono, decyzja "podkreśla zaangażowanie" Rady Prezesów EBC "w kształtowanie polityki pieniężnej w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w perspektywie średnioterminowej".
"Perspektywy pozostają bardzo niepewne w związku z ryzykiem wzrostu inflacji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. W kwestii szoku energetycznego zaktualizowane scenariusze opracowane przez ekspertów EBC oddają szeroki zakres możliwych konsekwencji kształtowania się wzrostu gospodarczego i inflacji (...)" - przekazano.
Podczas poprzednich sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.
Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,09 proc. wobec dolara, do 1,1621. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 3,46 proc.
Następne posiedzenie EBC odbędzie się 28-29 października