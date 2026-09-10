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Europejski Bank Centralny zdecydował o stopach procentowych. "Niepewne perspektywy"

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Europejski Bank Centralny EBC
Islandczycy zdecydowali w referendum w sprawie negocjacji z UE. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yavuz Meyveci/Shutterstock
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Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała w czwartek o podniesieniu stóp procentowych w strefie euro o 25 punktów bazowych. Jak wyjaśniono w komunikacie, konflikt na Bliskim Wschodzie "nadal wywiera presję inflacyjną".

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Stopa refinansowa została podniesiona do 2,65 proc. W lipcu utrzymano ją na poziomie 2,4 proc. Z kolei stopę depozytową podniesiono do 2,5 proc. z 2,25 proc.

Uzasadnienie decyzji EBC

EBC przekazał w oświadczeniu, że "konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas".

Jak zauważono, decyzja "podkreśla zaangażowanie" Rady Prezesów EBC "w kształtowanie polityki pieniężnej w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w perspektywie średnioterminowej".

"Perspektywy pozostają bardzo niepewne w związku z ryzykiem wzrostu inflacji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. W kwestii szoku energetycznego zaktualizowane scenariusze opracowane przez ekspertów EBC oddają szeroki zakres możliwych konsekwencji kształtowania się wzrostu gospodarczego i inflacji (...)" - przekazano.

Podczas poprzednich sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,09 proc. wobec dolara, do 1,1621. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 3,46 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 28-29 października

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Europejski bank centralnyStopy procentoweStrefa euro
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