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Decyzja Brukseli. Pomoc Polski na rozbudowę fabryki niezgodna z prawem Unii Europejskiej

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Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Donald Tusk: rząd zaproponuje podniesienie CIT do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 mln euro rocznie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
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Pomoc publiczna Polski w wysokości 116 milionów złotych na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej - tak uznała Komisja Europejska.

Chodzi o postępowanie wyjaśniające wszczęte w lipcu 2025 r. KE sprawdzała, czy Polska miała prawo przyznać 116 mln zł (26 mln euro) pomocy publicznej na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Większość wsparcia - 105,6 mln zł - ma formę zwolnienia z podatku CIT.

Polskie władze zawiadomiły KE o wsparciu dla fabryki MAN w Niepołomicach w 2024 r. Na pomoc składa się 10,7 mln zł dotacji oraz zwolnienie z podatku CIT w wysokości 105,6 mln zł.

Celem pomocy była rozbudowa mocy produkcyjnych fabryki położonej w województwie małopolskim, które jest regionem kwalifikującym się do pomocy regionalnej zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Decyzja Brukseli

"Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał na to, by bez tego wsparcia spółka MAN zdecydowała się na inwestycję w innej lokalizacji" - poinformowała KE w komunikacie.

Według niego Polska nie wykazała, iż proponowana pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, a zatem nie była ona proporcjonalna.

"Nie była proporcjonalna"

"Ponieważ wsparcie publiczne nie wywarło rzeczywistego efektu zachęty - jako że nie skłoniło skutecznie spółki MAN Trucks do inwestycji w konkretnym regionie (województwie małopolskim) - a ponadto jego wysokość nie była proporcjonalna, pomoc ta jest niezgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. W związku z tym Polska nie może tej pomocy udzielić" - wyjaśniła KE.

MAN Trucks należy do niemieckiej spółki Traton SE - podała agencja Reuters.

Kwestia "efektu zachęty"

Początkowo Bruksela doszła do wniosku, że projekt sprzyja rozwojowi gospodarczemu i zatrudnieniu w regionie UE o niekorzystnej sytuacji. Postanowiła jednak sprawdzić szczegółowo, czy planowana pomoc jest zgodna z wytycznymi KE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Ostatecznie KE uznała, że Polska nie wykazała, iż pomoc dla fabryki MAN miała decydujące znaczenie dla decyzji tej spółki o ulokowaniu inwestycji w Polsce, co stanowi wymóg określony w wytycznych KE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Wytyczne te umożliwiają państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w mniej rozwiniętych regionach UE oraz sprzyjanie spójności regionalnej na jednolitym rynku. Pomocy publicznej można jednak udzielić po spełnieniu kilku warunków, m.in. musi ona wywierać rzeczywisty "efekt zachęty" i nie może przekraczać pułapu pomocy regionalnej obowiązującego dla danego regionu i musi ograniczać się do minimum niezbędnego do przyciągnięcia inwestycji.

Wsparcie nie może też powodować nadmiernych negatywnych skutków, takich jak powstanie nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku znajdującym się w fazie spadkowej. Nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zlikwidowanej działalności z innego miejsca w UE do zakładu objętego pomocą, a także nie może prowadzić do odpływu inwestycji z innego regionu UE znajdującego się w niekorzystnej sytuacji.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Komisja Europejska
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