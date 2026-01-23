Pokłosie "przemówienia, na które czekał świat". Szefowa wielkiego banku reaguje

Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie podzielam do końca zdania Marka (...). Sądzę, że my, tworzący politykę, znaleźliśmy się w punkcie, gdzie musimy szukać planu B (...), ale nie jestem pewna, że musimy mówić o załamaniu - oświadczyła Lagarde na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Sądzę, że powinniśmy rozmawiać o alternatywach - dodała.

Przemówienie Carneya

Carney w przemówieniu wygłoszonym w Davos we wtorek powiedział m.in., że dotychczasowy porządek świata się załamuje, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni i coraz bardziej widoczna jest skłonność niektórych państw do dostosowywania się do wymogów silniejszych. Kanadyjskie media uznały to wystąpienie za najważniejsze przemówienie Carneya, oznaczające fundamentalną zmianę w polityce zagranicznej Kanady, nazywaną już "doktryną Carneya".

Oceniły też, że premier obwinił amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o "załamanie globalnych relacji".

"Przemówienie, na które czekał świat"

Zdaniem niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" premier Kanady nakreślił wizję Zachodu bez USA, także po prezydenturze Trumpa, i określił wystąpienie Carneya jako "przemówienie, na które czekał świat".

Francuski dziennik "Le Monde" zwrócił uwagę, że Carney wezwał "potęgi średniej wielkości", by zmobilizowały się na rzecz planowania przyszłości bez USA. Jak oceniła gazeta, niedługo "ta możliwość stanie się nieuchronna".

OGLĄDAJ: TVN24 HD