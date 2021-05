David Zaslav o fuzji Discovery z WarnerMedia: chcemy stać się liderem informacji na świecie

Naszą misją były wiadomości, sport, rozrywka, dokumenty. To była misja w Europie. Teraz zajmiemy się wiadomościami. Mamy nową misję: chcemy złączyć wszystko to, co mamy w Europie, ze stacją CNN i stać się liderem informacji na świecie - powiedział David Zaslav, który pokieruje koncernem powstałym z połączenia Discovery i WarnerMedia.

WarnerMedia i Discovery tworzą nowy koncern medialny, który ma być globalnym liderem rozrywki i informacji oraz liderem na rynku platform streamingowych. Do WarnerMedia należą m.in. HBO, CNN, Cartoon Network, wytwórnia filmowa Warner Bros. i platforma HBO Max. W skład Discovery wchodzą m.in. kanał Discovery, platforma discovery+, HGTV, Eurosport, Animal Planet i TVN.

- Mamy w swoich zasobach wspaniałe stacje CNN i CNN International. Mają mocną pozycję lidera, tutaj w Stanach Zjednoczonych są numerem jeden. Podobnie jak na całym świecie. Łączymy się z CNN, z newsowymi przedsięwzięciami Discovery, z TVN w Polsce i innymi kanałami informacyjnymi na całym świecie - powiedział David Zaslav, obecny szef Discovery i przyszły prezes połączonego koncernu.

Dodał też: - Stworzyliśmy spółki, które mają swoją wartość. Ludzie włączają je rano, żeby zobaczyć, co jest ważne, co się dzieje, co się wydarzyło w polityce. Teraz jest to jeszcze ważniejsze, bo świat pełen jest różnych treści, do których mamy dostęp na różne sposoby. Ta transakcja ma sens tylko wtedy, jeśli najlepsi będą się stawali jeszcze lepsi.

- Naszą misją były wiadomości, sport, rozrywka, dokumenty. To była misja w Europie. Teraz zajmiemy się wiadomościami. Mamy nową misję: chcemy złączyć wszystko to, co mamy w Europie, z CNN i stać się liderem informacji na świecie - podkreślił David Zaslav.

Szczegóły fuzji

Koncern powstały z połączenia Discovery i WarnerMedia będzie produkować i pokazywać m.in. wysokobudżetowe filmy, animacje, sport i programy non-fiction. Dzięki połączeniu będzie on mógł więcej inwestować we własne produkcje. Będzie też koncentrować się na informacjach, wykorzystując silne marki newsowe łączących się firm. Dzięki obecności w jednej spółce zarówno CNN, jak i europejskich stacji oraz przedsięwzięć informacyjnych Discovery, koncern zostanie globalnym liderem informacji.

Połączone firmy mają konkurować z takimi gigantami jak Netflix czy Disney. Wartość nowego koncernu, według "Financial Times", szacowana jest na 150 miliardów dolarów.

Akcjonariusze AT&T, właściciela WarnerMedia, mają otrzymać 71 proc. udziałów w nowej firmie, a udziałowcy Discovery - 29 proc. Prezesem nowego podmiotu ma zostać David Zaslav, obecnie CEO w Discovery. Transakcja musi być zatwierdzona przez odpowiednich regulatorów, co ma zająć około roku.

Po połączeniu firma ma osiągnąć w 2023 roku przychody w wysokości 52 mld dolarów oraz zysk operacyjny EBITDA w okolicy 14 mld dolarów. Nowa spółka ma dać przynajmniej 3 mld dolarów oczekiwanych synergii kosztowych rocznie. Nowy koncern nie planuje sprzedaży żadnego ze swoich aktywów, w tym TVN.

Discovery na polskim rynku

Koncern Discovery w latach 2012-2015 roku przejął 100 proc. udziałów Eurosportu, a na początku 2018 roku za 14,6 mld dolarów kupił Scripps Networks Interactive, ówczesnego właściciela Grupy TVN, płacąc 8,4 mld dolarów w gotówce, a resztę – w swoich akcjach.

Discovery i WarnerMedia tworzą nowy koncern medialny

Autor:red.