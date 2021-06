Popularny DJ sprzedaje prawa do swoich piosenek za miliony

David Guetta, producent takich hitów jak Titanum, I Got A Feeling i Hey Mama, sprzedał prawa autorskie do swoich piosenek wytwórni Warner Music za 100 milionów dolarów. Umowa obejmuje także nagrania, jakie znany didżej stworzy w przyszłości.

Jak pisze BBC, David Guetta jest jedną z największych gwiazd muzyki pop XXI wieku. 53-letni muzyk sprzedał 50 milionów płyt, a jego piosenki w serwisach streamingowych odtworzono aż 14 miliardów razy. W trakcie swojej kariery współpracował między innymi z Rihanną, Bruno Marsem, Justinem Bieberem, The Black Eyed Peas, Nicki Minaj i Sią.

Znany didżej

Jego pierwszą piosenką, którą trafił do czołówki list przebojów w Wielkiej Brytanii była When Love Takes Over z 2009 roku nagrana z Kelly Rowland.