Wyspy Owcze ograniczą rosyjskim statkom dostęp do swoich portów

Jak poinformował na konferencji prasowej premier Wysp Owczych Aksel V. Johannesen z farerskich portów będą mogły korzystać jedynie rosyjskie statki rybackie prowadzące połowy na mocy umowy dwustronnej między Wyspami Owczymi a Rosją . Według szacunków oznacza to zmniejszenie wielkości przeładunku złowionych ryb z 400 tys. do 100 tys. ton.

Wyspy Owcze ograniczą rosyjskim statkom dostęp do portów

We wrześniu władze Wysp Owczych mają zdecydować, czy przedłużyć umowę z Rosją na przyszły rok. Na jej mocy rybacy z wysp mogą łowić dorsze w rosyjskiej części Morza Barentsa, a Rosjanie na wodach należących do Wysp Owczych. Porozumienie daje Rosjanom prawo do zawijania do portów archipelagu.