Ze świata

Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa

płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny
Źródło: TVN24
W Danii trwają prace nad wdrożeniem przez punkty usługowe systemu, który pozwalałby na płatności kartami bankowymi w trybie offline, gdy nie działa system. Pierwsze sklepy mają być gotowe do końca 2025 roku.

Zmiany są efektem zaleceń duńskiego banku centralnego.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, Bank Narodowy Danii "współpracuje już z detalistami i bankami, aby jeszcze w tym roku Duńczycy mieli możliwość dokonywania płatności offline kartami płatniczymi Dankort, Visa i Mastercard oraz za pośrednictwem aplikacji Apple Pay i Google Pay we wszystkich aptekach i ogólnokrajowych sieciach sklepów spożywczych".

Rewolucja w płatnościach w Danii

Zwrócono uwagę, że płatności offline są kluczowym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia awarii systemów informatycznych. Przypomniano, że ich stosowanie wymaga od klientów potwierdzania transakcji kodem PIN.

Wśród innych rekomendacji duńskiego banku centralnego znalazły się m.in. posiadanie w rodzinie co najmniej dwóch fizycznych kart bankomatowych różnych marek, a także posiadanie alternatywnych aplikacji do płatności, np. przelewów na telefon.

Jednocześnie po raz pierwszy wskazano, że każda osoba w gospodarstwie domowym powinna posiadać w gotówce "na wszelki wypadek" minimum 250 koron (ok. 33 euro), "najlepiej w mniejszych banknotach oraz monetach" - ze względu na możliwe trudności z wydawaniem reszty.

Dania. Awaria systemów

Bank centralny wydał wspomniane zalecenia po lipcowej awarii systemu jednego z głównych dostawców rozwiązań cyfrowych dla sklepów w Danii, firmy Nets. Wówczas przez trzy godziny większość Duńczyków nie mogła zrealizować płatności za pomocą kart oraz w internecie.

Inny powód to doświadczenia po kwietniowym rozległym blackoucie w Hiszpanii i Portugalii, gdy brak prądu sparaliżował oba kraje.

We wrześniu duński koncern Salling Group, właściciel sieci handlowych Netto, Bika oraz Fotex, zapowiedział modernizację 50 sklepów, aby mogły działać bez dostaw prądu przez co najmniej dwa dni. Przygotowywane jest alternatywne zasilanie, powstaną też magazyny z produktami pierwszej potrzeby.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Daniabankowość internetowaGotówkaKarta płatniczaSklep
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica