Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"

Duńska poczta dostarczała listy w kraju od 1624 roku.

PostNord ogłosił decyzję o zakończeniu dostarczania listów w tym roku. Firma powstała w 2009 roku po połączeniu szwedzkiej i duńskiej poczty. Zapowiedziała likwidację 1,5 tysiąca miejsc pracy w Danii. Zniknie także 1,5 tysiąca czerwonych skrzynek pocztowych. Powód: postępująca cyfryzacja kraju.

Likwidacja tysięcy miejsc pracy

Firma podkreśliła, że Dania jest jednym z najbardziej scyfryzowanych krajów na świecie. Zainteresowanie listami spadło tam bardzo mocno. Jednocześnie rośnie liczba zamówień internetowych i usług kurierskich. PostNord chce więc skoncentrować się na przesyłkach, które mają dziś większe znaczenie.

PostNord nadal będzie doręczał listy w Szwecji. Przez ograniczony czas będzie też przyjmował niewykorzystane duńskie znaczki i zwracał za nie pieniądze.

Listy będzie rozsyłać firma kurierska

Duńczycy wciąż będą mogli wysyłać listy za pośrednictwem firmy kurierskiej Dao.

Klienci będą jednak musieli zanieść list do punktu Dao albo zapłacić dodatkowo za odbiór z domu. Opłata za przesyłkę będzie możliwa tylko online lub przez aplikację.

Charakter "sentymentalny"

Źródło bliskie duńskiemu ministerstwu transportu przekazało "Guardianowi", że w nowym roku nie będzie żadnych "praktycznych zmian" - ludzie nadal będą mogli wysyłać i odbierać listy, po prostu będą to robić za pośrednictwem innej firmy. Dodało, że wszelkie znaczenie tej zmiany ma charakter czysto "sentymalny".

Jednak według wielu zmiana ta ma charakter nieodwracalny. Magnus Restofte, dyrektor muzeum poczty, telekomunikacji i komunikacji Enigma w Kopenhadze, powiedział, że w przypadku, gdyby nie było już możliwości korzystania z komunikacji cyfrowej, "powrót [do poczty tradycyjnej] byłby dość trudny".

- Nie możemy wrócić do tego, co było. Należy również wziąć pod uwagę, że jesteśmy jednym z najbardziej scyfryzowanych krajów na świecie - zaznaczył.

Poczta cyfrowa w Danii

W ramach programu MitID – duńskiego krajowego systemu identyfikacji cyfrowej, wykorzystywanego do wszystkiego, od bankowości internetowej po elektroniczne podpisywanie dokumentów i rezerwację wizyt u lekarza - wszystkie oficjalne komunikaty od władz są automatycznie wysyłane za pośrednictwem poczty cyfrowej, a nie poczty tradycyjnej.

Istnieje możliwość rezygnacji z tego rozwiązania i otrzymywania poczty tradycyjnej, ale niewiele osób korzysta z tego drugiego rozwiązania. Obecnie 97 procent duńskiej populacji w wieku powyżej 15 lat jest zarejestrowanych w MitID, a tylko 5 proc. Duńczyków zrezygnowało z poczty cyfrowej.

"Trudna decyzja"

Według Restofte duńska opinia publiczna podeszła do zmiany usług pocztowych "dość pragmatycznie", ponieważ niewiele listów trafia do skrzynek pocztowych. Niektórzy młodsi ludzie nigdy nie wysłali fizycznego listu.

Niedobór tradycyjnej formy wysyłania listów spowodował wzrost ich wartości. - Zabawne jest to, że otrzymanie tradycyjnego listu ma niezwykle wysoką wartość. Ludzie wiedzą, że pisząc tradycyjny list odręcznie, poświęcasz czas i pieniądze - zaznaczył Restofte.

Ogłaszając swoją decyzję na początku tego roku, Kim Pedersen, zastępca dyrektora generalnego PostNord Denmark, powiedział: - Jesteśmy duńską pocztą od 400 lat, dlatego to jest trudna decyzja o zakończeniu tej części naszej historii. Duńczycy stają się coraz bardziej cyfrowi, co oznacza, że obecnie pozostało bardzo niewiele listów, a spadek ten jest tak znaczący, że rynek listów nie jest już opłacalny.