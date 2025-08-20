Zawieszają przesyłki do USA
W związku z niejasnościami w sprawie nowych amerykańskich przepisów celnych i podatkowych operatorzy pocztowi z Szwecji, Danii oraz Norwegii zapowiedzieli, że od soboty nie będą przyjmować przesyłek do USA.
Szwedzko-duńska spółka PostNord powołała się na zapowiedź władz USA z połowy sierpnia, że z dniem 29 sierpnia przestaną obowiązywać zwolnienia z cła i podatków od towarów wysyłanych do Stanów Zjednoczonych o wartości poniżej 800 dolarów.
"Opłaty te powinny zostać uiszczone przed wysłaniem przesyłki, a amerykańska administracja nie wyjaśniła szczegółów. Nie ma też rozwiązań systemowych, z których moglibyśmy skorzystać" – oświadczyła norweska poczta Posten Bring.
Spółka PostNord dodała, że trwają "intensywne rozmowy z partnerami międzynarodowymi oraz władzami USA", jednak data przywrócenia usługi "nie jest na razie znana".
Nowe amerykańskie przepisy
Jednocześnie przypomniano, że nowe amerykańskie przepisy dopuszczają możliwość wysłania przez osobę prywatną przesyłki-prezentu do USA o wartości do 100 dolarów bez konieczności uiszczania ceł i podatków. Skandynawskie poczty nadal będą też przyjmować listy.
Według PostNord zmiana przepisów w USA będzie miała "znaczący wpływ na międzynarodowe usługi pocztowe i sprzedawców internetowych".
