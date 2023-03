Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Opublikowano zdjęcie

czytaj dalej

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 1,50 procent. Decyzja ta będzie mieć wpływ na wysokość rat kredytów płaconych przez frankowiczów. Według wyliczeń głównego analityka Expander Advisors Jarosława Sadowskiego rata przeciętnego kredytobiorcy będzie wyższa nawet o 130 złotych. - Jeśli w trakcie aktualizacji oprocentowania kurs franka będzie na poziomie zbliżonym do obecnego, to rata po podwyżce stóp będzie najwyższa w historii - dodaje.