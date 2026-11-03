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Dane prezydenta wyciekły do sieci. Pilna wymiana paszportów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Seul, Korea Południowa
Źródło wideo: Archiwum Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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168 osób, w tym prezydent Li Dze Mjung, musi pilnie wymienić paszporty. Władze Korei Południowej wszczęły dochodzenie po wycieku ich danych - podały lokalne media. Incydent dotyczy uczestników czerwcowej podróży południowokoreańskiej głowy państwa do Europy.

O wycieku poinformowała w poniedziałek stacja KBS. Jak ujawnił nadawca, plik zatytułowany "Lista pasażerów (Republika Korei-Belgia)" został opublikowany w sieci na początku czerwca i był dostępny przez wiele miesięcy. Zawierał on nazwiska, stanowiska, daty urodzenia oraz szczegółowe dane paszportowe uczestników delegacji podróżującej w czerwcu do Belgii, Włoch i Francji. Na liście, poza głową państwa i pierwszą damą, znaleźli się pracownicy kancelarii, dyplomaci, ochroniarze oraz dziennikarze.

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Paszporty do wymiany

- Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i prowadzimy dogłębne dochodzenie z różnych perspektyw, w tym w zakresie okoliczności wycieku – przekazał przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych cytowany przez agencję Yonhap.

Jak podał we wtorek dziennik "The Korea Times", resort dyplomacji podjął już kroki w celu wydania nowych dokumentów podróży wszystkim poszkodowanym.

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Wyciek danych, nie atak hakerski

Południowokoreańskie władze na obecnym etapie traktują zdarzenie jako wyciek danych, a nie incydent hakerski. W mediach pojawiają się spekulacje, że w sprawę mogły być zamieszane osoby trzecie z zewnątrz, jednak śledczy nie ustalili dotąd dokładnych okoliczności wycieku ani nie zidentyfikowali odpowiedzialnych za niego osób.

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzona jest kontrola techniczna komputerów oraz kont e-mailowych wykorzystywanych podczas przygotowań do czerwcowej wizyty.

Źródło: PAP
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Tagi:
Korea PołudniowaWyciek danych
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