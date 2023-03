"Czy zostałem zwolniony?" Wymiana zdań z Elonem Muskiem

Pracuje, póki jeszcze ma czas

- To był sposób na zamknięcie firmy i zapewnienie środków do życia dla siebie i dla rodziny na lata, kiedy nie będę mógł już pracować - wyjaśnił Islandczyk, który teraz boi się, że Elon Musk nie dotrzyma warunków wcześniejszej umowy zawartej z Twitterem dwa lata temu.

Elon Musk reaguje

Wymiana zdań z byłym szefem

"Rzeczywistość jest taka, że ​​ten facet (który jest bogaty) nie wykonywał żadnej pracy, twierdząc, że jest osobą z niepełnosprawnością, co uniemożliwia mu pisanie na klawiaturze, a jednocześnie wzniecał burzę na Twitterze" - napisał miliarder o sytuacji, dodając: "nie mogę powiedzieć, że mam do tego wielki szacunek".

Islandczyk odniósł się do kilku komentarzy, wskazując, że najbogatszy człowiek na świecie przeinaczył nieco fakty. Stwierdził także po tym, jak się w końcu dowiedział o tym, że został zwolniony, iż "jest to całkowicie w porządku i dzieje się to cały czas. Firmy pozwalają ludziom odejść, to leży w ich prawach. Zazwyczaj mówią o tym ludziom, ale teraz wydaje się, że jest to opcjonalna część w przypadku Twittera" - podsumował sytuację.