Węgry w strefie euro? Komisja Europejska oceni gotowość

Kowal: Węgry potrzebują wsparcia instytucji europejskich
Komisja Europejska latem tego roku oceni gotowość Węgier i pozostałych państw Unii Europejskiej spoza strefy euro do wprowadzenia wspólnej waluty - przekazał we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Balazs Ujvari. Za przyjęciem euro opowiada się Peter Magyar, lider partii Tisza, która w niedzielę wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech.

Magyar w kampanii wyborczej deklarował wolę wprowadzenia Węgier do eurolandu w ramach planowanego "powrotu kraju do Europy". Chęć zastąpienia węgierskiego forinta wspólną europejską walutą potwierdził na konferencji prasowej w poniedziałek, dzień po zwycięstwie swojej partii TISZA w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

KE oceni postępy Węgier

Poproszony o komentarz w tej sprawie Ujvari przypomniał, że wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Danii, która wynegocjowała umowę o wyłączeniu, są prawnie zobowiązane do przystąpienia do strefy euro. - Oczywiście to poszczególne kraje same dostosowują swoją ścieżkę do euro i nie ma narzuconego harmonogramu - zaznaczył.

- Komisja Europejska przedstawia swoją ocenę postępów państw członkowskich spoza strefy euro w procesie przyjmowania euro w raporcie konwergencji, który jest przygotowywany co dwa lata. Ostatnim razem został on sporządzony w czerwcu 2024 r. Kolejny raport zostanie więc opublikowany w tym roku, latem - zaznaczył rzecznik KE.

Do strefy euro należy obecnie 21 państw UE. Euroland rozszerzył się z początkiem roku, kiedy dołączyła do niego Bułgaria. Sześć państw UE pozostaje przy własnych walutach. Poza Węgrami są to: Czechy, Dania, Polska, Rumunia i Szwecja.

Warunki wejścia do strefy euro

Warunkiem wejścia do strefy euro jest spełnienie czterech kryteriów (zwanych konwergencyjnymi). Chodzi o:

  • stabilność cen (niska inflacja),
  • stabilne finanse publiczne (deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB),
  • stabilność kursu walutowego (udział w tzw. mechanizmie ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych),
  • zbieżność długoterminowych stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa może być wyższa o maksymalnie 2 pkt proc. od średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji).

Dług publiczny na Węgrzech na koniec 2025 r. wyniósł ok. 75 proc. PKB.

Po zwycięstwie Magyara w wyborach parlamentarnych węgierski forint umocnił się do poziomu niespotykanego od czterech lat.

Maja Piotrowska
Źródło: PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica