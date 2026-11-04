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Kolejne wybuchy w cieśninie Ormuz. Statki płynęły "zabronioną" trasą

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Ormuz – cieśnina
Trump odrzucił propozycję Iranu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Cztery tankowce wpłynęły na miny w rejonie Ormuzu i uległy zniszczeniu - twierdzi Irański Korpus Strażników rewolucji (IRGC). Jak podkreślono, jednostki próbowały przepłynąć cieśninę trasą określoną jako "zabroniona". IRGC poinformowało też o zatrzymaniu dwóch innych statków.

"Cztery tankowce, które naruszyły zakaz i próbowały przepłynąć przez zamknięty odcinek na południu cieśniny Ormuz, zostały zniszczone po natrafieniu na miny morskie i nadal płoną. Dwa inne statki lub jednostki, które naruszyły zakaz, również zostały unieruchomione" - głosi komunikat IRGC, który wyemitowała państwowa telewizja irańska IRIB. Korpus poinformował również o zestrzeleniu drona nad cieśniną Ormuz.

Następstwo ataków amerykańskich

AFP podkreśliła, że wydarzenia te miały miejsce kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump potwierdził doniesienia medialne, że w nocy z poniedziałku na wtorek amerykańskie lotnictwo przeprowadziło serię ataków na irańską wyspę Keszm, leżącą w cieśninie.

Z kolei w piątek marynarka wojenna IRGC poinformowała, że trzy tankowce "zapłonęły i eksplodowały" w cieśninie Ormuz po tym, jak zignorowały ostrzeżenia radiowe. Jak stwierdzono, statki wyłączyły systemy nawigacyjne i pozycjonujące i wpłynęły na niebezpieczny obszar. Jeden z nich miał przewozić 2 miliony baryłek ropy naftowej i natrafić na minę.

Blokada cieśniny Ormuz

Napięcie w regionie utrzymuje się od końca lutego, kiedy to Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. W odwecie Teheran wprowadził blokadę cieśniny Ormuz, która jest elementem głównego szlaku transportowego ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych w państwach Zatoki Perskiej. Swoboda żeglugi przez Ormuz stała się jednym z najważniejszych elementów negocjacji amerykańsko-irańskich na temat warunków zakończenia wojny.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
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