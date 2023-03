Krótsza praca za te same pieniądze. Są wyniki eksperymentu

czytaj dalej

Nie do końca chciałem iść do zwykłej pracy i zaprzepaścić szansę na spełnienie marzenia - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Bartosz Ostałowski, kierowca rajdowy, który pobił rekord Guinnessa w najszybszym drifcie w samochodzie prowadzonym bez użycia rąk. Za to Ola Mirecka w liście motywacyjnym napisała, że budowanie z klocków Lego to jej ulubiona zabawa z dzieciństwa i dlatego aplikowała po studiach na stanowisko projektanta zestawów. Czasem pasja przekłada się na pracę marzeń. Oto takie historie.