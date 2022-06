Czterodniowy tydzień pracy bez utraty zarobków. Rusza pilotażowy program

Czterodniowy tydzień pracy

Eksperymentem pokierują naukowcy z uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge, a także eksperci z Boston College w USA we współpracy z think tankiem Autonomy. W projekcie biorą udział firmy - od twórców oprogramowania, poprzez firmy rekrutacyjne, aż po organizacje charytatywne i lokalny sklep z rybami i frytkami - dowiadujemy się z BBC.

Argumentowała, że ​​nawet jeśli pracownicy będą tylko o 10 procent bardziej wydajni, to może to mieć pozytywny skutek pod względem ekonomicznym, gdyż będzie to też prowadzić do niższych wskaźników zachorowań, mniejszej liczby odchodzących pracowników i ułatwiać przyciągnięcie nowych.