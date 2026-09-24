Ze świata "Perła w koronie amerykańskiej technologii" w niewyjaśniony sposób trafiła do Chin Oprac. Wiktor Knowski |

Michałek: Chiny i Rosja działają "plecy w plecy". Są przekonane, że potęga USA upada Źródło wideo: TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podała w czwartek agencja Bloomberg, pod koniec maja firma logistyczna UPS transportowała z Australii do USA owiewkę kokpitu oraz drzwi komory uzbrojenia. W trakcie przewozu adres docelowy przesyłki został zmieniony. Obydwa elementy były pokryte materiałem pochłaniającym fale radiolokacyjne, który zwiększa właściwości utrudniające wykrycie samolotu. Źródła podają, że nie jest jasne, dlaczego przesyłkę skierowano do Hongkongu.

Części F-35 w rękach Pekinu

We wtorek minister obrony Australii Richard Marles poinformował dziennikarzy, że tamtejsze władze wiedzą o incydencie. Dodał, że współpracują ze stroną amerykańską oraz koncernem Lockheed Martin. Marles zaznaczył również, że według jego wiedzy zaginiona przesyłka nie zawierała elementów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa - podała stacja CNN.

Według ustaleń amerykańskiej prokuratury z 2024 roku, Chiny już w przeszłości obierały za cel operacji szpiegowskich dane wojskowe USA dotyczące F-35. W zeszłym tygodniu zatwierdzono sprzedaż myśliwców F-35 do Arabii Saudyjskiej o wartości 24 miliardów dolarów, jednak część parlamentarzystów w Kongresie wyraziła zaniepokojenie zwracając uwagę, że technologia może trafić w ręce Chińczyków.

Kongresmen z Illinois, należący do Partii Demokratycznej, Raja Krishnamoorthi oświadczył, że amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegały, iż ta transakcja "może wystawić perły w koronie amerykańskiej technologii wojskowej na zasięg Komunistycznej Partii Chin".

Maszyna wyłącznie dla sojuszników

F-35 to myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji o obniżonej wykrywalności, produkowany przez koncern Lockheed Martin. Waszyngton ściśle kontroluje sprzedaż tych maszyn, udostępniając je wyłącznie swoim najbliższym partnerom i sojusznikom.

Dla przykładu, Turcja została wykluczona z programu F-35 w 2019 roku po tym, jak zakupiła rosyjski system przeciwlotniczy S-400. Wywołało to obawy, że rosyjski sprzęt mógłby posłużyć jako platforma wywiadowcza do rozpracowania możliwości bojowych samolotu.

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Wśród użytkowników tego myśliwca znajdują się m.in. Australia, Belgia, same Stany Zjednoczone oraz Polska, a zamówienia na te maszyny złożyły również kraje takie jak Japonia, Kanada czy Singapur. Samoloty F-35 były także wykorzystywane przez siły zbrojne USA w trakcie konfliktu z Iranem, przy czym - według Departamentu Obrony - jedna z maszyn odniosła uszkodzenia w wyniku irańskiego ostrzału.

Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów (około 17,2 miliarda złotych) na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak podał Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Do końca 2026 roku w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.