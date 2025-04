Zerwali z rosyjską ropą. Pierwszy taki dzień w historii

Po raz pierwszy w historii Czechy odbierają wyłącznie nierosyjską ropę - poinformował w czwartek premier tego kraju Petr Fiala. Zakończona została rozbudowa transalpejskiego rurociągu TAL i pierwsze dostawy nierosyjskiej ropy pochodzące ze zbiorników we włoskim Trieście dotarły do naszych południowych sąsiadów.

Ropa z Triestu została dostarczona do zbiorników w miejscowości Nelahozeves, skąd trafi do rafinerii w Litvinovie - jednej z dwóch, które należą do spółki Orlen Unipetrol. Czechy są w stanie przepompowywać do ośmiu milionów ton ropy rocznie z zachodnich rurociągów.