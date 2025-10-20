Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały

Setki wypadków na hulajnodze

Powodem poniedziałkowej decyzji praskich radnych była długotrwała krytyka ze strony mieszkańców i władz dzielnic miasta, według których źle zaparkowane hulajnogi przeszkadzały i przeszkadzają przechodniom.

W Pradze zablokują wypożyczanie hulajnóg

Wskazano, że skargi kierowane były pod adresem użytkowników, głównie turystów, którzy zagrażali pieszym niebezpieczną jazdą po chodnikach.

Nowy system regulacji, który wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, przewiduje zawarcie umów o parkowaniu na wyznaczonych przez miasto miejscach z podmiotami oferującymi współdzielone samochody i rowery.

Praga nie przewiduje natomiast podpisywania takich umów z firmami wypożyczającymi hulajnogi. Tym samym współdzielone hulajnogi elektryczne staną się w praktyce niedostępne. Jeżeli gdzieś się pojawią, będzie można je usunąć za nieuprawnione parkowanie.

Nowe przepisy nie będą mieć wpływu na posiadaczy prywatnych hulajnóg.

Centrum Pragi było pierwsze

Prekursorem zmian dotyczących współdzielonych hulajnóg elektrycznych jest dzielnica Praha 1, która zajmuje ścisłe, historyczne centrum czeskiej stolicy.

W 2023 r. wprowadziła zakaz parkowania dla tych pojazdów poza wyraźnie oznaczonymi stanowiskami.

Przed kilkoma tygodniami zakazano wjazdu hulajnóg elektrycznych na jedną z ulic, będącą turystyczną atrakcją.

Na początku października br. wspólnie z wyborami do Izby Poselskiej Praha 1 przeprowadziła referendum, w którym większość poparła wysiłki zmierzające do ograniczenia lub całkowitego zakazu używania hulajnóg elektrycznych w centrum miasta.

