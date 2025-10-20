Logo TVN24
Ze świata

Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały

shutterstock_1529947826
Setki wypadków na hulajnodze
W czeskiej Pradze praktycznie niemożliwe będzie wypożyczanie hulajnóg elektrycznych od stycznia 2026 roku. Radni stolicy Czech zdecydowali, że od nowego roku nie będzie można parkować współdzielonych hulajnóg we wszystkich dzielnicach miasta.

Powodem poniedziałkowej decyzji praskich radnych była długotrwała krytyka ze strony mieszkańców i władz dzielnic miasta, według których źle zaparkowane hulajnogi przeszkadzały i przeszkadzają przechodniom.

W Pradze zablokują wypożyczanie hulajnóg

Wskazano, że skargi kierowane były pod adresem użytkowników, głównie turystów, którzy zagrażali pieszym niebezpieczną jazdą po chodnikach.

Nowy system regulacji, który wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, przewiduje zawarcie umów o parkowaniu na wyznaczonych przez miasto miejscach z podmiotami oferującymi współdzielone samochody i rowery.

Praga nie przewiduje natomiast podpisywania takich umów z firmami wypożyczającymi hulajnogi. Tym samym współdzielone hulajnogi elektryczne staną się w praktyce niedostępne. Jeżeli gdzieś się pojawią, będzie można je usunąć za nieuprawnione parkowanie.

Nowe przepisy nie będą mieć wpływu na posiadaczy prywatnych hulajnóg.

shutterstock_2500506061 Rowerzysta jadący na elektrycznym rowerze górskim na świeżym powietrzu. Turysta jadący na rowerze po trawiastej ścieżce w górach, w kasku i z plecakiem. Koncepcja sportu, aktywnego wypoczynku i natury
"Jest w stanie uratować życie". Lekarze apelują o zmiany
Piotr Wójcik
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
WARSZAWA
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto

Centrum Pragi było pierwsze

Prekursorem zmian dotyczących współdzielonych hulajnóg elektrycznych jest dzielnica Praha 1, która zajmuje ścisłe, historyczne centrum czeskiej stolicy.

W 2023 r. wprowadziła zakaz parkowania dla tych pojazdów poza wyraźnie oznaczonymi stanowiskami.

Przed kilkoma tygodniami zakazano wjazdu hulajnóg elektrycznych na jedną z ulic, będącą turystyczną atrakcją.

Na początku października br. wspólnie z wyborami do Izby Poselskiej Praha 1 przeprowadziła referendum, w którym większość poparła wysiłki zmierzające do ograniczenia lub całkowitego zakazu używania hulajnóg elektrycznych w centrum miasta.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

