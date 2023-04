Pociągi nowej generacji "testowane do granic możliwości" blisko granic Polski

O rozpoczęciu blisko polskich granic testów najnowszej generacji francuskich pociągów nowej generacji TGV-M stacja CNN poinformowała 28 marca. Jeden z pomalowanych na biało składów przez najbliższe sześć miesięcy będzie krążył z prędkością do 200 kilometrów na godzinę na specjalnie przygotowanej pętli w pobliżu Pragi. Umożliwi to inżynierom monitorowanie każdego aspektu jego działania i wprowadzanie ewentualnych poprawek.

Drugi pociąg testowy trafi natomiast do ośrodka badawczego w Wiedniu, gdzie zostanie poddany testom w temperaturach od -20 do 40 stopni Celsjusza, będzie obrzucany śniegiem i lodem, zostanie też sprawdzony w tunelu aerodynamicznym.

Pociągi nowej generacji

Pierwsze pociągi TGV (skrót od francuskiego "Train á Grand Vitesse" - pociąg dużych prędkości) weszły do eksploatacji w 1981 roku. Jak przypomina CNN, "zrewolucjonizowały one podróże dużych prędkości" w Europie. Od tego czasu francuski przemysł kolejowy wyeksportował swoją technologię kolei dużych prędkości do 25 krajów na całym świecie, w tym do Hiszpanii, Maroka, Korei Południowej, Tajwanu, Włoch i USA.