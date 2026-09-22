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"Na jednym z najniższych poziomów". Rząd mrozi ceny

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Czechy droga stacja paliw
Ceny paliw. Specjalny podatek i limity. Sąsiad Polski reaguje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Matyas Rehak/Shutterstock
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Limit cen paliw oraz dodatkowy podatek dla rafinerii - to wprowadza czeski rząd. Jak podaje agencja CTK, to już drugi raz w tym roku, kiedy władze w Pradze reagują na paliwową drożyznę.

Resort finansów Czech będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Regulacje mają na razie obowiązywać przez cały październik.

To drugie takie działanie rządu Andreja Babisza w tym roku. Poprzednio limity cen paliw obowiązywały od kwietnia do lipca.

Ceny paliw w Czechach

Według monitorującej rynek firmy CCS litr najpopularniejszej w Czechach benzyny Natural 95 kosztował w czwartek średnio 45,55 korony (8,15 złotego), a oleju napędowego 49,13 korony (8,80 złotego). Ceny benzyny w Czechach są najwyższe od lata 2022 r., a diesla od marca 2022 r. - podała CTK.

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Nadzwyczajny podatek

Czeski rząd wprowadzi również tymczasowy, nadzwyczajny podatek dla rafinerii, obejmujący wzrost ich marż w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Minister finansów Alena Schillerova powiedziała, że regulacja cen paliw i planowana obniżka akcyzy na olej napędowy będą działać antyinflacyjnie i pozwolą utrzymać ceny paliw w Czechach "na jednym z najniższych poziomów w UE".

Dwa konflikty

Ceny paliw w Europie, zwłaszcza oleju napędowego, rosną wskutek konfliktów na Bliskim Wschodzie i wojny w Ukrainie. Transport ropy przez cieśninę Ormuz od marca jest mocno ograniczony, a saudyjski rurociąg do Janbu, pozwalający ominąć cieśninę, pozostaje wyłączony już drugi tydzień. Dodatkową presję na rynek wywierają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie.

Źródło: PAP
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Tagi:
Czechysprzedaż paliwCeny paliwPaliwo
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