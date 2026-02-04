Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik

forum-1066538221
Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach
Źródło: Reuters
W Republice Czeskiej w środę uroczyście zakończono pozyskiwanie węgla kamiennego, które trwało 250 lat. W zakładzie należącym do Kopalni Ostrawsko-Karwińskich w Stonawie, przy granicy z Polską, wydobyto ostatni wagonik. W wydarzeniu uczestniczyli polscy górnicy.

Uroczystość wydobycia ostatniego wagonika z kopalni CzSM zgromadziła setki osób, wśród nich Polaków, których liczna grupa współtworzyła załogę zakładu. Obok nadszybia ustawiono scenę z dużym ekranem, dzięki kolejnemu ceremonię transmitowano na placu przed kopalnią.

Prezydent Czech: dziękuję Wam, chłopaki

W części oficjalnej m.in. odtworzono przemówienie prezydenta Petra Pavla, który złożył górnikom wyrazy uznania i podziękowania za ciężką pracę. Jak zauważył, w warunkach, w których wielu nie przetrwałoby jednego dnia, niektórzy pracowali dziesiątki lat.

- Górnicze dziedzictwo jednak nie zniknie z ostatnim zjazdem. Będzie żyło dalej w charakterach miejscowych ludzi. Wasza pracowitość, solidarność, uczciwość i przede wszystkim wytrzymałość - to wartości, z których nasz kraj będzie czerpał korzyści też w przyszłości. Dziękuję Wam, chłopaki. I powodzenia wszystkim - powiedział prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie-Zdrój jak Detroit? "Nie życzę nikomu"
Joanna Rubin-Sobolewska
Petr Pavel
Prezydent nie pojedzie na szczyt NATO? Kolejna odsłona konfliktu
Maciej Wacławik

Urzędy będą pomagały górnikom bez pracy

Pochodzący z Ostrawy minister pracy i spraw socjalnych Alesz Juchelka zwrócił uwagę, że górnictwo nigdy nie było tylko pracą, lecz zawodem, w którym każdy polegał na drugim, a na dole nie było miejsca na błąd.

Juchelka oddał hołd pokoleniom górników, którzy przez dziesięciolecia pracą przyczyniali się do budowania dobrobytu kraju. Zaznaczył, że wielu z nich zapłaciło za to zdrowiem, niektórzy - życiem.

- Ich pracy ani ich ofiary nie możemy nigdy zapomnieć. Wasza praca miała sens i zasługuje na szacunek i uznanie całej Republiki Czeskiej - zwrócił się do górników.

Minister Juchelka zapewnił, że urzędy pracy w regionie będą realnie pomagały tracącym zatrudnienie górnikom i ich rodzinom, w odniesieniu do konkretnych sytuacji życiowych. Zadeklarował także korekty prawne związane z emeryturami górniczymi, w celu wyrównywania dysproporcji.

Zakład CzSM w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim był ostatnią kopalnią węgla w Czechach
Zakład CzSM w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim był ostatnią kopalnią węgla w Czechach
Źródło: Shutterstock

Polski zespół przygotował ostatni wagonik

Kierownik kopalni CzSM Karel Blahut poinformował, że ostatni wagonik węgla wydobytego w pokładzie 463 204/1 przygotował do wywiezienia na powierzchnię zespół polskiej firmy Alpex, pod kierownictwem głównego brygadzisty Krzysztofa Miedzińskiego.

Przed wyjazdem na powierzchnię wagonika przedstawiciele władz OKD nałożyli okolicznościowe wstęgi na sztandary górniczych stowarzyszeń z Czech, Słowacji i Polski.

W części artystycznej uroczystości pieśni górnicze i piosenki śpiewał chór dziecięcy Permonik z Karwiny. Swój wiersz odczytał po polsku jeden z górników od lat związany z branżą w Polsce i Czechach.

- Nie czas rozliczać przeszłość ilością wydobytych ton. Ostatni raz już słońce wzeszło, górnictwa oznajmiając zgon. Więdną przyjaźnie, znajomości, już nie rozgrzeje uścisk dłoni. Tłum tylko zaproszonych gości usłyszy, jak dzwon kończy dzwonić. Jaka nostalgia, uśmiech jaki, co zniknie, a co będzie trwać? Żadne już nie przewidzą znaki. W oku górnika błyśnie łza. Za wiekiem wiek się wlókł powoli, aby na koniec gromem spaść. Choć na początku to zaboli, to tracąc pamięć, będzie trwać. I tak historia kołem się toczy, zabierze to, co dała ziemia. Ale nas nic już nie zaskoczy, będziemy żyć tym, czego nie ma - wybrzmiał polski akcent na uroczystości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Petr Pavel
Polityczny skandal w Czechach
Maciej Wacławik
Babisz
Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
METEO

Węgiel odkryty w XVIII wieku

Ostatnia kopalnia w Czechach, CzSM, była najmłodszą w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Pierwszy wózek węgla wyjechał z niej 19 grudnia 1968 r. Surowiec pozyskano wówczas z głębokości 570 metrów. Ostatnio wydobycie prowadzono na 1300 metrach. Ogółem, do 31 stycznia br., gdy kopalnia faktycznie zakończyła pracę, wydobyto w niej 124,3 mln ton węgla.

W związku z zamknięciem zakładu w ostatnich miesiącach stopniowo zmniejszano w nim zatrudnienie. Kolejnych 150 górników ma zostać zwolnionych 28 lutego. Po tej dacie pracować ma jeszcze kilkaset osób demontujących urządzenia, likwidujących wyrobiska i zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem metanu.

W środę po południu ze Śląskiej Ostrawy, w której w 1763 r. odkryto węgiel kamienny, wyruszy górniczy orszak do katedry Boskiego Zbawiciela w Ostrawie, gdzie zostanie umieszczona replika ostatniego wagonika. Potem zostanie tam odprawione nabożeństwo za ofiary katastrof górniczych.

Jedna z katastrof w CzSM wydarzyła się 20 grudnia 2018 r. Na głębokości 880 m doszło do wybuchu metanu. Zginęło 13 górników - 12 Polaków i jeden Czech. Z pomocą rodzinom, w tym sierotom po tragicznie zmarłych, pospieszyły Fundacja OKD i Stowarzyszenie Św. Barbary. Firma OKD zapewniła, że zasiłki nadal będą wypłacane.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radovan Stoklasa / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
CzechySurowce
Zobacz także:
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Najnowsze
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
Turystyka
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
Tech
nowy jork usa shutterstock_2670566755
Spór o kluczową inwestycję. Administracja Trumpa pozwana
Ze świata
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica