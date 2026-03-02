MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"

Wstrzymane loty na Bliski Wschód Źródło: TVN24

"Konflikt zbrojny trwający na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego i wystąpienie trudności z opuszczeniem wyspy" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.

"MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Republiki Cypryjskiej, w tym do tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru" - czytamy.

Resort spraw zagranicznych apeluje do podróżnych do tego miejsca o rejestrację w systemie Odyseusz oraz o zachowanie szczególnej ostrożności. Numer telefonu do polskiego konsula w Nikozji to: +357 99 72 90 93' e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Konflikt może stwarzać zagrożenie także dla Cypru.

‼️Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą.

👉Zarejestruj się w systemie Odyseusz… pic.twitter.com/nS76O7CLCR — Polak za granicą (@PolakZaGranica) March 2, 2026 Rozwiń

"Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru"

Jak wyjaśniło dalej MSZ, "Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych", dlatego "pomoc konsularna dla obywateli polskich przebywających w tzw. Tureckiej Republice Północnego Cypru nie jest możliwa".

Dodano, że "konsul nie jest w stanie pomóc w przypadku aresztowania, hospitalizacji, a nawet utraty dokumentu tożsamości na tym obszarze".

Jednak rejestracja w systemie Odyseusz umożliwi MSZ kontakt "w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji".

Zaznaczono także, że "nie wolno wchodzić na teren znajdujących się na Cyprze licznych baz wojskowych ani fotografować terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu".

Od soboty trwa konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem i USA. Ucierpiały m.in. lotniska na Bliskim Wschodzie.

Opracowała Paulina Karpińska/kris