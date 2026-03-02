MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"

"Konflikt zbrojny trwający na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego i wystąpienie trudności z opuszczeniem wyspy" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.
"MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Republiki Cypryjskiej, w tym do tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru" - czytamy.
Resort spraw zagranicznych apeluje do podróżnych do tego miejsca o rejestrację w systemie Odyseusz oraz o zachowanie szczególnej ostrożności. Numer telefonu do polskiego konsula w Nikozji to: +357 99 72 90 93' e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.
"Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru"
Jak wyjaśniło dalej MSZ, "Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych", dlatego "pomoc konsularna dla obywateli polskich przebywających w tzw. Tureckiej Republice Północnego Cypru nie jest możliwa".
Dodano, że "konsul nie jest w stanie pomóc w przypadku aresztowania, hospitalizacji, a nawet utraty dokumentu tożsamości na tym obszarze".
Jednak rejestracja w systemie Odyseusz umożliwi MSZ kontakt "w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji".
Zaznaczono także, że "nie wolno wchodzić na teren znajdujących się na Cyprze licznych baz wojskowych ani fotografować terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu".
Od soboty trwa konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem i USA. Ucierpiały m.in. lotniska na Bliskim Wschodzie.
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock