Ze świata Cyberatak na wielką inwestycję pod Bałtykiem. "Związek z wojną hybrydową" Oprac. Paulina Karpińska |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RITZAU SCANPIX/PAP/EPA

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Przedstawiciel Sund & Baelt Jens Villemoes napisał w oświadczeniu, że doszło do "incydentu cybernetycznego" oraz że "trwa dialog z wykonawcą FLC na temat zaistniałej sytuacji".

Duńska gazeta "Folketidende" podała, że przestały działać karty identyfikacyjne pracowników, a także unieruchomione zostały statki, dźwigi oraz platformy wykorzystywane do pracy na morzu. Niejasne jest, kto stoi za tym zdarzeniem ani jak długo będą odczuwalne jego skutki.

Zagrożenie cyberatakami

Cytowany przez telewizję TV 2, przewodniczący duńskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego Henning Mortensen ocenił że "sprawa może mieć związek z wojną hybrydową".

Pod koniec września minister obrony Danii Jeppe Brus oraz szef duńskiego wywiadu wojskowego FE Thomas Ahrenkiel ostrzegli, że należy spodziewać się poważnych ataków hybrydowych i innych incydentów ze strony Rosji.

Wówczas Duńska Agencja Bezpieczeństwa Publicznego podniosła stopień zagrożenia cyberatakami ze "średniego" na "wysoki".

Luki w duńskich zabezpieczeniach

Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Jacob Herbst zwrócił uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji ułatwia przeprowadzanie ataków na dużą skalę przy użyciu ograniczonych środków.

- Tempo zmian jest tak szybkie, że wiele podmiotów nie nadąża z eliminowaniem luk w zabezpieczeniach - podkreślił Herbst w TV 2.

Konsorcjum FLC (Femern Link Contractors) zatrudnia 2,8 tys. pracowników i skupia firmy z Danii, Niemiec, Francji, Belgii oraz Holandii. Dużą część robotników na budowie stanowią Polacy.

Tunel Fehmarn Bełt w Roedbyhavn

Tunel pod cieśniną Bełt Fehmarn to 18-kilometrowa przeprawa samochodowo-kolejowa, która będzie się składać z 89 betonowych elementów zanurzonych w morzu.

Powstające w tymczasowej fabryce w porcie w duńskim Roedby moduły o długości 217 m są transportowane przez statki i platformy, a następnie łączone z dużą precyzją, możliwą dzięki cyfrowemu oprogramowaniu.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 7 mld euro. Jesienią 2025 r. duńskie konsorcjum poinformowało, że pierwotny termin otwarcia, czyli 2029 r., z powodu opóźnień jest mało prawdopodobny do utrzymania.