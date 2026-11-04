Ze świata Cyberatak na lodówki z krwią. Temperaturę ustawiono na 110 stopni Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Dyrektor CERT Polska o ataku na lodówki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Firma Coolworld, dostawca usług dla EFS, stała się celem cyberataku w nocy z 1 na 2 listopada - przekazał "Le Canard enchaine", polityczno-satyryczny tygodnik francuski, znany z ujawniania afer politycznych.

Cyberatak na lodówki z krwią

"Po lodówkach w supermarketach cyberprzestępcy biorą teraz na cel lodówki medyczne" - podkreślił tygodnik. Dodał, że firma Coolworld obsługuje kontenery chłodnicze w regionie Burgundii i Franche-Comte, a chłodnie, w których próbki od dawców są przechowywane w temperaturze -30°C, zostały zaprogramowane tak, aby osiągnąć temperaturę 110 stopni Celsjusza.

"Nie ma żadnych konsekwencji operacyjnych, ponieważ sytuacja została wykryta" - poinformował cytowany przez tygodnik resort zdrowia.

Z kolei EFS wyjaśniła, że "technik pełniący dyżur zauważył wzrost temperatury w chłodniach w nocy z niedzieli na poniedziałek". Dodała, że w komorach chłodniczych była przechowywana nie tylko krew, ale także "zamrożone osocze przeznaczone do transfuzji".

Zablokowano zdalny dostęp

"Oprócz wdrożenia środków ostrożności i przeniesienia produktów zakład zablokował również zdalny dostęp do sprzętu" - poinformował stację BFMTV resort zdrowia, który współpracuje z EFS.

"Do tego incydentu doszło kilka tygodni po podobnym ataku, który w połowie października spowodował zakłócenia w działaniu systemów chłodniczych w supermarketach we Francji. Jednak na obecnym etapie śledztwa nie ustalono żadnego związku między tymi dwoma przypadkami" - podał francuski portal 20 Minutes.

Cyberataki na lodówki w Europie

W październiku we Francji ok. 700 supermarketów zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. Hakerzy przejęli kontrolę nad lodówkami i zamrażarkami, a następnie zmienili ustawienia temperatury, co doprowadziło do psucia się żywności i strat finansowych w sklepach. Na początku listopada cyberataki na systemy chłodnicze potwierdziły też m.in. Irlandia, Szwecja, Belgia, Portugalia i Luksemburg.

Polska również stała się celem hakerów. - Dostaliśmy pierwsze informacje z Polski o tym, że mamy do czynienia z zupełnie nową formą cyberataku na infrastrukturę krytyczną łańcuchów chłodniczych w przemyśle spożywczym - podkreślił Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

Szef CERT Polska Marcin Dudek potwierdził, że w Polsce doszło do cyberataku na lodówkę. Zapewnił jednak, że atak nie wyrządził strat materialnych, ponieważ operator odłączył urządzenie od internetu i przeniósł znajdujące się w niej produkty do innej lodówki. Z kolei sieć Auchan Polska poinformowała o "wystąpieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów sterowania urządzeniami chłodniczymi w trzech lokalizacjach".