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Cud gospodarczy Korei Północnej. "Wszystko uległo zasadniczej zmianie"

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Granica między Koreą Północną i Południową
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/KCNA
Gospodarka Korei Północnej trzeci rok z rządu rośnie w tempie powyżej trzech procent. Wzrost napędzany jest wymianą handlową z Rosją i Chinami. Według "Wall Street Journal" kraj Kim Dzong Una "kwitnie w sposób niespotykany od lat".

Według szacunków południowokoreańskiego banku centralnego gospodarka Korei Północnej odnotowała w 2025 r. wzrost o 3,5 proc. To trzeci rok z rzędu, w którym tempo wzrostu przekroczyło 3 proc. Był to wynik nieco niższy od wzrostu wynoszącego 3,7 proc. odnotowanego w 2024 r. - podaje Reuters.

Dodaje jednak, że produkcja gospodarcza tego tajemniczego państwa komunistycznego przekroczyła poziom z 2017 r., czyli sprzed momentu, gdy sankcje ONZ wobec Pjongjangu zaczęły w pełni obowiązywać.

Kim Dzong Un
Kim Dzong Un
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KCNA

Gospodarka Korei Północnej rośnie

- Wzrost ten wynikał głównie z rozszerzenia współpracy gospodarczej między Koreą Północną a Rosją, a także ze wzrostu handlu z Chinami oraz rządowych projektów rozwojowych - podkreśla przedstawiciel banku centralnego Korei Południowej.

Dodaje, że eksport broni z Korei Północnej przyczynił się do wzrostu produkcji w całym łańcuchu dostaw przemysłowych, a gwałtowny wzrost liczby rosyjskich turystów oraz lepsze połączenia transportowe ożywiły sektor zakwaterowania, gastronomii i turystyki.

Dochody z pracy północnokoreańskich robotników wysyłanych za granicę oraz żołnierzy wysłanych w celu wsparcia rosyjskich działań wojennych również znacznie zwiększyły wpływy w walucie obcej.

Pjongjang zacieśnił więzi zarówno z Moskwą, jak i Pekinem. Minister spraw zagranicznych Choe Son Hui spotkała się w tym miesiącu w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Korea Północna zintensyfikowała również wymianę z Chinami, obchodząc 11 lipca 65. rocznicę podpisania traktatu o przyjaźni i wzajemnej obronie - zaznacza Reuters.

Cud gospodarczy Korei Północnej

"Najbardziej zaskakujący sukces gospodarczy na świecie to Korea Północna" - takiego zdania jest "Wall Street Journal".

Gazeta dodaje, że północnokoreańska "gospodarka kwitnie w sposób niespotykany od lat, dzięki sprzedaży broni i wysyłaniu oddziałów do Rosji, dostaw i finansowania z Chin, a także zdolności do obchodzenia międzynarodowych sankcji w celu importowania większej ilości energii, komponentów i materiałów".

Jak przypomina dziennik, reżim Kim Dzong Una całkowicie zamknął swoje granice podczas pandemii Covid-19, a od tego czasu ponownie otworzył je jedynie dla nielicznych osób z zewnątrz, w tym rosyjskich i zachodnich podróżników oraz dyplomatów.

"Odwiedzający ci opisują Koreę Północną nie do poznania w porównaniu z przeszłością, zwłaszcza jej stolicę, Pjongjang, gdzie mieszka Kim wraz z elitą kraju" - opisuje "WSJ".

I wymienia dalej: lokalne restauracje serwują pizzę z pieca opalanego drewnem oraz skrzydełka z kurczaka; goście mogą płacić za pomocą kodów QR; po ulicach poruszają się chińskie pojazdy elektryczne; w Pjongjangu pojawiły się nowe sklepy zoologiczne, kawiarnia z grami internetowymi oraz salony samochodowe sprzedające BMW.

"Kim zapoczątkował ogólnokrajowy boom budowlany. W zeszłym roku w Pjongjangu wybudowano 10 tysięcy nowych domów - więcej niż w Los Angeles czy Chicago" - podaje dziennik.

Podczas odbywającego się dwa razy w dekadzie zjazdu Partii Pracy w lutym 42-letni dyktator chwalił się ożywieniem gospodarczym, mówiąc w przemówieniu, że nastąpiło ono pomimo "barbarzyńskiej blokady" w postaci sankcji gospodarczych na czele ze Stanami Zjednoczonymi. - Wszystko uległo zasadniczej zmianie - podkreślił Kim.

Mała gospodarka Korei Północnej

Pomimo wzrostu gospodarka Korei Północnej pozostaje dość niewielka. Nominalny dochód narodowy brutto oszacowano w zeszłym roku na 48,5 biliona wonów (34 miliardy dolarów), co stanowi 1,8 proc. ⁠wielkości gospodarki Korei Południowej - podaje Reuters.

Tłumaczy też, że bank centralny Korei Południowej publikuje szacunki dotyczące gospodarki Korei Północnej od 1991 r., opierając się na danych pochodzących od południowokoreańskich służb wywiadowczych i agencji handlowych, ze względu na brak oficjalnych statystyk z Pjongjangu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Korea PółnocnaKim Dzong UnGospodarka
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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