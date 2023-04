Credit Suisse na ogromnym minusie. Bank pokazał dane

czytaj dalej

W sobotę rusza nowy nabór wniosków w programie "Mój Prąd". Maksymalna dotacja to nawet 58 tysięcy złotych. Nowością jest możliwość otrzymania wsparcia do kupna pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. W przypadku pomp będzie można otrzymać od 4 do 28 tysięcy złotych dotacji.