Konta nazistów w Credit Suisse? Bank oskarżony o torpedowanie śledztwa

Strach przed utratą reputacji

Część kont działała w trakcie śledztwa

Portal gazety "Financial Times" podkreślił zaś, że w początkowych miesiącach dochodzenia bank wykazywał się daleko idącą skłonnością do współpracy. Na tym etapie odkryto 80 kont należących do członków niemieckiej partii nazistowskiej, którzy ukryli się w Argentynie. Jednak w czerwcu ubiegłego roku bank nagle "gwałtownie zmienił kurs", zaczął utrudniać dochodzenie i zamknął śledztwo, napisał w cytowanym przez "FT" raporcie rzecznik. Nim zamknięto dochodzenie, odnaleziono co najmniej 99 kont, z których większość nie była wcześniej znana, powiązanych z wyższymi urzędnikami nazistowskich Niemiec lub niemieckimi nazistowskimi uciekinierami z powojennej Europy. 70 kont, wskazujących na prawdopodobne związki z nazistami w Argentynie, otwarto po 1945 roku, a przynajmniej 14 z nich działało jeszcze po roku 2000. Śledzące niemieckich zbrodniarzy nazistowskich Centrum Szymona Wiesenthala stwierdziło, że odsunięcie Barofsky'ego podkopało zaufanie do tego, czy proces badań był "uczciwy, niezależny i przejrzysty".