Każdego tygodnia z pracy w tej firmie rezygnują setki osób

czytaj dalej

Jeśli rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko - wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.