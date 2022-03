Blokada miasta, zamknięte fabryki. "Największa fala zachorowań od początku pandemii"

czytaj dalej

Sankcje uderzają w gospodarkę Rosji. - Rosjanie cofną się co najmniej o 20 lat w gospodarce, a w kontaktach międzynarodowych to nawet o 50 lat - stwierdził we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej.