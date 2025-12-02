Logo TVN24
Ze świata

Biały Dom pozwany. Duża sieć handlowa domaga się zwrotu kosztów

shutterstock_1690220101
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
Spółka Costco pozwała rząd Stanów Zjednoczonych. Chce w ten sposób uzyskać zwrot kosztów poniesionych przez cła. Największa sieć sklepów magazynowych w USA liczy, że Sąd Najwyższy odrzuci wniosek prezydenta Donalda Trumpa o przyznanie mu szerokich uprawnień do nakładania opłat celnych - przekazała stacja CNN.

Costco złożyła w piątek pozew do amerykańskiego Sądu Handlu Międzynarodowego na Manhattanie. Spółka wskazała w dokumencie, że wykorzystanie przez Trumpa ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych do nałożenia ceł w sytuacjach nadzwyczajnych sprawiło, że przedsiębiorstwa są niepewne, czy odzyskają kwoty, których nie powinny były zapłacić.

Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Trump
"Ta decyzja leży na biurku Donalda Trumpa"
Tech
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
"Bardzo udana" rozmowa Trumpa z Xi. Wśród tematów Ukraina
TVN24

Zagrożone prawo do zwrotu

Operator sklepów hurtowych poinformował, że amerykańska służba celna odrzuciła jego wniosek o przedłużenie terminu na obliczenie opłat, które miał uiścić. Jak zauważyła, z tego powodu jej prawo do uzyskania zwrotu jest zagrożone - nawet jeśli amerykański Sąd Najwyższy wyda orzeczenie niekorzystne dla Trumpa.

Sieć jest jedną z z kilkudziesięciu firm, które złożyły pozew. Jej przychody w minionym roku podatkowym - zakończonym 31 sierpnia - wyniosły 275,2 miliardy dolarów. Zgodnie z dokumentami sądowymi, roszczenia wystosowały też producent okularów Ray-Ban EssilorLuxottica, Kawasaki Motors i Revlon.

Apelacja Białego Domu pod lupą Sądu Najwyższego

Sądy niższej instancji orzekły, że republikański prezydent przekroczył swoje uprawnienia, nakładając szeroko zakrojone cła na mocy federalnej ustawy przeznaczonej na sytuacje nadzwyczajne. W odpowiedzi administracja Trumpa złożyła apelację do Sądu Najwyższego, który obecnie ją analizuje.

Ostateczna decyzja sędziów zapadnie po miesiącach analizowania argumentów i omawiania meritum sprawy. Trump ostrzegał, że przegrana ograniczyłaby mu możliwości negocjacji handlowych i zagroziłaby bezpieczeństwu narodowemu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

