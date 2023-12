Rozczarowujący projekt porozumienia klimatycznego. "Słaby jak cholera"

Kwestia paliw kopalnych rozgrzewa obrady konferencji klimatycznej. Kolejne projekty porozumienia nie spełniają ambicji, oczekiwań i możliwości wielu uczestników. Z najnowszego wykreślono zobowiązanie do "wycofywania się z paliw kopalnych zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową". Słaby jak cholera - zacytował Reuters jednego z europejskich dyplomatów, który w ten sposób skomentował projekt porozumienia zaprezentowany konferencji klimatycznej COP28 odbywającej się w Dubaju. Jednak według przewodniczącego szczytu, sułtana Ahmeda al-Dżaber porozumienie "to ogromny krok naprzód".

Zamiast tego wymieniono osiem opcji, które kraje "mogłyby" zastosować w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, w tym: "ograniczenie zarówno zużycia, jak i produkcji paliw kopalnych w sprawiedliwy, uporządkowany i sprawiedliwy sposób, tak aby osiągnąć zero netto do roku 2050, wcześniej lub około niego".

Porozumienie - szczegóły

Inne wymienione działania obejmowałyby potrojenie mocy wytwórczych energii odnawialnej do 2030 r. i zwiększenie rozwoju technologii, w tym procesu wychwytywania emisji CO2 w celu zatrzymania przedostawania się gazów do atmosfery. "Prezydencja COP28 od początku jasno mówiła o naszych ambicjach. Ten tekst odzwierciedla te ambicje i stanowi ogromny krok naprzód – stwierdził al-Dżaber w komunikacie. - "Teraz wszystko jest w rękach stron, którym ufamy, że zrobią to, co najlepsze dla ludzkości i planety”.

"Słaby jak cholera", "Ten tekst jest niewystarczający"

Jak pisze agencja Reuters, jeden z europejskich dyplomatów powiedział, że projekt porozumienia jest "słaby jak cholera" i czyta się go jak "menu, z którego możesz dowolnie wybierać danie". Duży dystans do projektu zgłosił Departament Stanu USA , który oświadczył, że tekst należy udoskonalić w wielu kwestiach, w tym w zakresie paliw kopalnych.

"Doceniamy wysiłek wielu osób włożony w opracowanie tekstu, który stara się zrównoważyć różne interesy. Jednocześnie należy znacznie wzmocnić sekcję dotyczącą łagodzenia zmiany klimatu, w tym kwestię paliw kopalnych, a sekcja dotyczącą finansów zawiera nieścisłości, które należy poprawić" – oświadczył w komunikacie amerykański resort. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock stwierdziła, że projekt porozumienia jest wyraźnie niewystarczający i rozczarowujący. W przemówieniu w Niemieckim Pawilonie Klimatycznym w Dubaju powiedziała, że w tekście w ogóle nie uwzględniono kwestii zastąpienia paliw kopalnych, co oznacza, że Niemcy nie mogą go poprzeć. Za rozczarowujący uznała projekt porozumienia Unia Europejska. Główny negocjator UE Wopke Hoekstra powiedział dziennikarzom: - To jest długie, wciąż analizujemy wszystkie elementy. Jest w nim kilka rzeczy, jednak ogólnie rzecz biorąc, jest wyraźnie niewystarczający i nieadekwatny do skali problemu, którym tu mieliśmy się zająć. - Zdecydowana większość krajów chce więcej w zakresie odchodzenia od paliw kopalnych (...) i pozbycia się węgla – dodał. Jak oświadczyła Agnes Pannier-Runacher, francuska minister ds. transformacji energetyk "ten tekst jest niewystarczający". - Istnieją elementy, które w obecnej formie są nie do przyjęcia - stwierdziła.